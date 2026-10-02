¡Nos robaron en EAFIT! Jóvenes denuncian hurto dentro de las instalaciones

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: En redes se viraliza el video donde un ciudadano denuncia públicamente un robo ocurrido en la noche mientras jugaba un partido de fútbol con su hermano y un grupo de compañeros de Bancolombia en las instalaciones de la Universidad EAFIT.

Minuto30.com .- En redes se viraliza el video donde un ciudadano denuncia públicamente un robo ocurrido en la noche mientras jugaba un partido de fútbol con su hermano y un grupo de compañeros de Bancolombia en las instalaciones de la Universidad EAFIT.

Según el denunciante, el hecho ocurrió durante un espacio deportivo reservado de 8:00 p. m. a 9:00 p. m. Los afectados dejaron sus tulas al interior de la cancha y, durante el desarrollo del juego, los delincuentes sustrajeron tres de ellas.

En los bolsos hurtados al denunciante y a su hermano se encontraban dos teléfonos celulares, dos billeteras, joyas (cadenas) y un par de tenis.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Ruta de escape de los ladrones

Las víctimas aseguran tener evidencia de que los responsables del robo abandonaron la institución por la portería que da hacia la Avenida Las Vegas a las 8:40 p. m.

El afectado expresó su indignación por la vulneración a la seguridad en el recinto, cuestionando los controles de vigilancia y lamentando la falta de garantías para realizar deporte con tranquilidad. Finalmente, hizo un llamado a la comunidad para viralizar el caso y evitar que otros ciudadanos sean víctimas de esta modalidad de hurto; además pide explicaciones a la Universidad.