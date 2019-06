“Nos encontramos en cierres de negociaciones”: DIM desmiente cualquier rumor sobre jugadores que llegarían al club

Es normal que cuando los equipos del fútbol profesional colombiano salen a vacaciones, los rumores sobre nuevas contrataciones están en su apogeo. Actualmente, Independiente Medellín está viviendo un verdadero ‘revolcón’, debido a muchos comentarios en redes referente a salidas y contrataciones de futbolistas.

Esto, en cierto modo, ha generado inconformidad en la hinchada, que creyendo en información que no es oficial, afirman que el equipo no se reforzará de la manera que debe hacerlo y que nuevamente el plantel no sería altamente competitivo de cara al segundo semestre de este año.

Ante todos esos rumores, el club decidió salir y dar la cara y aseguró que ya se están cerrando algunas negociaciones, por lo que le pidió un poco de paciencia a los hinchas y que no se dejen llevar por los comentarios de otras “fuentes” que no son verídicas en su totalidad.

Para que los hinchas puedan conocer los nuevos refuerzos, cuando se den, podrán saberlo con la voz oficial del equipo, de resto, lo demás, serán solo especulaciones: “Cualquier novedad será informada y emitida a través de los canales oficiales del Deportivo Independiente Medellín”.