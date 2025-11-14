Resumen: María Corina Machado viajará a Oslo el 10 de diciembre para recibir el Premio Nobel de la Paz. El Comité Nobel alerta sobre el peligro del viaje, exigiendo garantías de seguridad y retorno al país.

Noruega pide «cuidar» a María Corina Machado: viajará a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz

Minuto30.com .- El Comité Nobel noruego ha confirmado que la líder opositora venezolana, María Corina Machado, viajará a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz. La ceremonia de entrega está programada para el próximo 10 de diciembre, marcando un evento de alta relevancia política a nivel internacional.

Viaje bajo amenaza

El anuncio viene acompañado de una seria advertencia por parte de la organización. El líder del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes, declaró a la televisión pública noruega ‘NRK’ que el viaje de Machado es inherentemente «peligroso» debido a que «el régimen de Venezuela ha dicho que quiere quitársela de en medio».

Ante el riesgo, Frydnes manifestó la firme expectativa del Comité de que se garantice no solo la seguridad de Machado a su llegada a Noruega, sino también su «regreso» al país para que pueda «continuar el importante trabajo en Venezuela». Este llamado subraya la tensión política que rodea la entrega del galardón.

La confirmación del viaje contrasta con declaraciones previas de la propia Machado. El pasado mes de octubre, la líder opositora había declarado al diario noruego Dagens Næringsliv que, por motivos de seguridad, solo podría dejar Venezuela si el país era «libre» y mientras Nicolás Maduro estuviese en el poder. La decisión de viajar ahora implica un riesgo calculado.

Agenda de Maria Corina Machado en Oslo

Según el programa de actos difundido por el Comité Nobel, Machado iniciará su participación el día 9 de diciembre con la tradicional rueda de prensa del ganador del premio en el Instituto Nobel de Oslo. La agenda completa culminará con la emotiva ceremonia del 10 de diciembre.

Respaldo Político Noruego

Es importante destacar que la elección de María Corina Machado para el Nobel de la Paz fue respaldada por los principales partidos políticos noruegos. El Comité Nobel, compuesto por cinco personas nombradas por el Parlamento noruego según la correlación de fuerzas, refrenda así el mensaje político del premio.

Sin embargo, el premio no ha estado exento de controversia local. El Consejo de la Paz noruego se negó a asumir la organización de la tradicional procesión en honor al ganador, aduciendo que los métodos de Machado «no están en consonancia con nuestros principios y valores».

Reemplazo en la Organización

Ante la negativa, la ‘Norwegian Venezuelan Justice Alliance’, una oenegé noruega que trabaja por la libertad, la democracia y los derechos humanos en Venezuela, ha anunciado que asumirá la organización de la procesión de este año. Este gesto asegura el desarrollo completo de los actos conmemorativos del Premio Nobel de la Paz.

