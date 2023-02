[VIDEO] Norteamericano fue secuestrado en Cartagena cuando iba a cumplir una cita de aplicación

Al parecer el conocer personas por aplicaciones se está convirtiendo en un riesgo y peligro inmenso, y no solo para las mujeres, pues algunos hombres también han sido victimas.

Como ejemplo de ello, hace poco se conoció el testimonio de un ciudadano estadounidense donde con un video a modo de denuncia relata la terrible y horrorosa escena que tuvo que vivir cuando solo tenía en mente salir a almorzar con una mujer que conoció en una de estas apps de citas.

«¡Hola! Mi nombre es Johnathan Díaz y les envío este mensaje porque está sucediendo algo en Cartagena que todos, especialmente los turistas, deben saber.»

Esta cita se llevaría acabo en Cartagena, y que de un segundo a otro la emoción de conocer una nueva mujer y pasar un rato agradable terminó en un secuestro donde le quitaron todo su dinero y hasta torturaron.

Este hombre manifiesta que mientras iba en el carro para cumplir con su esperada cita, este se detuvo e ingresaron unos hombres armados, de los cuales recibió golpes y fue llevado a la fuerza a un lugar donde terminó siendo torturado para entregar claves, transferir dineros y demás.

«Me hicieron transferir dinero a Western Union a personas que se llaman ‘Juan Pedro Doy Gil’ en Medellín y ‘Anderson Fabian Restrepo Morales’ en Bello, Antioquia. Y a PayPal a una que se llama Luisa Zapata Puerta y dijo que si no lo hacía me mataban. Me secuestraron, me llevaron de rehén por Cartagena, gritándome casi 3 horas, torturándome, reteniéndome de rehén y haciéndome transferir más dinero y diciendo que me matarán y me quitaron seis mil dólares en transferencias» Dijo en el video.

Esto dicen las autoridades sobre lo denunciado por el hombre:

El Grupo Gaula de la Policía Metropolitana de Cartagena asegura que el caso de secuestro donde fue víctima un turista norteamericano, a quien le hurtaron más de 10 mil dólares cuando arribó a esta ciudad el pasado sábado, está siendo investigado.

Además la Policía señala que este es un caso atípico en la ciudad, por lo que el grupo Gaula de esta institución realiza acciones para identificar a las personas que participaron en la acción delictiva.

