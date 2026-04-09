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    Norris José Dávila desapareció en Medellín

    Fue reportado como desaparecido el 4 de abril

    Publicado por: Juan Manuel

    Norris José Dávila desapareció en Medellín

    Resumen: Norris José Dávila Rojas es un hombre venezolano de 30 años, cuya desaparición fue reportada en la ciudad de Medellín el 4 de abril de 2026. De acuerdo con la información disponible, su identidad de género es masculina y no se han proporcionado más datos personales adicionales sobre su ocupación o entorno.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Norris José Dávila Rojas es un hombre venezolano de 30 años, cuya desaparición fue reportada en la ciudad de Medellín el 4 de abril de 2026. De acuerdo con la información disponible, su identidad de género es masculina y no se han proporcionado más datos personales adicionales sobre su ocupación o entorno.

    Al momento de su desaparición, vestía un buzo blanco con verde, pantalón azul, chanclas y una gorra negra con detalles amarillos. Estas características pueden ser clave para su identificación, especialmente en registros visuales o reportes de testigos que hayan estado en la zona ese día.

    Como señal particular, presenta una cicatriz de cirugía en el costado izquierdo del abdomen, lo cual constituye un rasgo distintivo importante para su reconocimiento. Cualquier información que contribuya a su localización resulta fundamental para las autoridades y sus familiares, quienes buscan esclarecer su paradero.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


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