Lista completa de los nominados a Premios Nuestra Tierra 2022

El 2022 llega con una nueva edición de los Premios Nuestra Tierra, donde se rendirá homenaje a lo mejor del talento nacional del último año. Los artistas brillarán con sus recientes trabajos y proyectos, logrando quedarse con el reconocimiento del público y los expertos de la industria musical de Latinoamérica.

El talento colombiano continúa marcando una huella importante en la industria musical, arrasando con las plataformas digitales y superando las barreras internacionales. Cada uno de los representantes de los diversos géneros da pasos gigantes y se posiciona entre los favoritos del público cada año.

Los artistas nominados, fueron postulados por casas disqueras, sellos independientes, agregadores digitales y directores de radio.

Los ganadores saldrán escogidos sobre la votación de jurados especializados en la industria musical, artistas nominados y el público.

Todas las categorías excepto canción y artista del público se sumarán las votaciones así: Jurado 40% – Artistas 40% – Público 20%

Canción y artista del público serán votados 100% por el publico.

Premios Nuestra Tierra, anuncia a los Nominados en su versión número 11 . Los galardones se entregaran en Bogotá en el mes de mayo.

Artistas, canciones, eventos, producciones realizadas entre el 1 de enero y 31 de Diciembre de 2021

Los más nominados.

Karol G 15 nominaciones

Feid 9 nominaciones

Camilo 8 nominaciones

Sebastian Yatra 7 nominaciones

Fonseca 6 nominaciones

Yeison Jimenez 6 nominaciones

Carlos Vives 5 nominaciones

Jessi Uribe 5 nominaciones

Pipe Bueno. 5 nominaciones

Maluma 5 nominaciones

CATEGORIA GENERAL

CANCIÓN DEL AÑO

1. Indigo. Camilo

2. Bichota. Karol G

3. Poblado. Crissin, Natan & Shander, Totoy El Frío.

4. 200 copas. Karol G

5. Sobrio. Maluma

6. Si tú supieras. Feid

7. No se habla de Bruno. Carolina Gaitan, Mauricio Castillo, Olga Lucia Vives, Juanse Diez, Isabel Garcés, Daniela Sierra, Elenco Encanto.

8. Guaro. Pipe Bueno, Alzate, Carin Leon, Dario Gomez, El Charrito Negro, Jessi Uribe, Jhon Alex Castaño , Jhonny Rivera, Juan Pablo Navarrete, Luis Alberto Posada, Yeison Jiménez.

ARTISTA DEL AÑO

1. Camilo

2. Karol G

3. Sebastián Yatra

4. Morat

5. Feid

6. Blessd

7. Yeison Jiménez

8. Juliana Velasquez

ARTISTA REVELACIÓN

1. Susana Cala

2. Ryan Castro

3. Manú

4. Blessd

5. Juan Palau

6. AnnaSofia

7. Madeiro

8. JBot & Tuti.

MEJOR PRODUCTOR

1. Mauricio Rengifo, Andrés Torres.

2. Juan Pablo Vega

3. Ovy on the drums

4. Keityn

5. Mapache

6. Nabálezb & Mango

7. Nico Legretti

8. Victor Cardenas

MEJOR ÁLBUM DEL AÑO

1. Orígen. Juanes

2. Mis Manos. Camilo

3. KG0516. Karol G

4. A dónde vamos? Morat

5. Inter Shibuya. Feid

6. El amor en tiempo de perreo. Piso 21

7. Juliana. Juliana Velasquez

8. Humano. Katie James.

CANCIÓN URBANA

1. El Makinon. Karol G

2. Bichota. Karol G

3. Jordan. Ryan Castro.

4. Poblado. Crissin, Natan & Shander, Totoy El Frío

5. Una nota. J Blavin.

6. Vacaxiones. Feid

7. Aloha. Maluma, Beele, Rauw Alejandro, Mambo Kingz.

8. Monastery. Ryan Castro x Feid

ARTISTA URBANO

1. Karol G

2. Beéle

3. Bleesd

4. Ryan Castro

5. Feid

6. J Balvin

7. Nanpa Básico

8. Mabiland

CANCION POP

1. La rutina. Mike Bahia

2. Canción Bonita. Carlos Vives, Ricky Martin

3. El Barco. Karol G.

4. Sobrio. Maluma

5. Tacones Rojos. Sebastian Yatra.

6. Indigo. Camilo x Evaluna

7. Uno + Uno. Alejandro Santamaria.

8. 2005. Fonseca, Greeicy, Cali y el Dandee.

ARTISTA POP

1. Piso 21

2. Juliana Velasquez

3. Andrés Cepeda

4. Camilo

5. Sebastián Yatra

6. Morat

7. Timo

8. Mike Bahia

CANCIÓN POPULAR

1. 200 copas. Karol G

2. Días nublados. Marbelle.

3. Los besos jamás. Paola Jara.

4. Lo pasado pisado. Arelys Henao

5. Usted no me olvida. Juaquin Guiller, Pipe Bueno, Paola Jara.

6. No tengo ni necesito. Yeison Jiménez

7. Amor qué me hiciste?. Laura Londoño.

8. Guaro. Pipe Bueno, Alzate, Carin Leon, Dario Gomez, El Charrito Negro, Jessi Uribe, Jhon Alex Castaño , Jhonny Rivera, Juan Pablo Navarrete, Luis Alberto Posada, Yeison Jiménez.

ARTISTA POPULAR

1. Marbelle.

2. Yeison Jiménez

3. Pipe Bueno.

4. Paola Jara.

5. Arelys Henao.

6. Joaquina Guiller

7. Cyro Quiñónez

8. Jessi Uribe

CATEGORÍA VALLENATO

CANCIÓN VALLENATO

1. Fracturado. Daniel Calderon, Ivan A. Calderon.

2. En la boca. Karen Lizarazo, Gusi.

3. El amor de tu vida. Karen Lizarazo.

4. El despecho. Diego Daza, Carlos Rueda.

5. La saga. Mono Zabaleta, Daniel Maestre.

6. El mismo cuento. Esteban Nieto

7. El avioncito. Giblack

8. Nací solo. Elder Dayán, Rolando Ochoa

ARTISTA VALLENATO

1. Elder Dayan Diaz

2. Peter Manjarres

3. Omar Geles

4. Hebert Vargas

5. Karen Lizarazo

6. Mono Zabaleta

7. Silvestre Dangond

8. Diego Daza

CATEGORÍA FOLCLOR

CANCIÓN FOLCLÓRICA

1. Ahora soy yo. San Miguelito

2. La Quebrada. Katie James, Hugo Candelario

3. El Niño roncón. Petrona Martinez

4. No hay una vida que no nos duela. Adriana Lucia

5. Colombia, Mi Encanto. Carlos Vives

ARTISTA FOLCLÓRICO

1. Petrona Martinez

2. Lucio Feuillet

3. Katie James

4. Meridian Brothers

5. Briela Ojeda

CATEGORÍA TROPICAL SALSA CUMBIA

CANCIÓN TROPICAL /SALSA /CUMBIA

1. Citas clandestinas. Guayacán Orquesta.

2. Dueño de nada. Nacho Acero.

3. Bugalú. Cali Flow Latino

4. Bailando apretado. Juan Carlos Ensamble.

5. 2005. Fonseca, Greeicy, Cali y el Dandee

ARTISTA TROPICAL /SALSA / CUMBIA

1. Grupo Niche

2. Orquesta guayacán

3. Fonseca

4. Giblack

5. Carlos Vives.

CATEGORÍA ALTERNATIVA ROCK INDIE

CANCIÓN ALTERNATIVA / ROCK/ INDIE

1. Matando. Juan Pablo Vega

2. Volverte a ver. Monsieur Perine.

3. Suéltame Bogota. Diamante Electrico

4. Agua. Bomba Estereo.

5. El destapabocas. Aterciopelados

ARTISTA ALTERNATIVO / ROCK / INDIE

1. Juanes

2. Esteman

3. Juan Pablo Vega

4. Kali Uchis

5. Mabiland

CATEGORÍA DANCE ELECTRO

MEJOR CANCIÓN DANCE ELECTRO

1. Pepas. Victor Cardenas, Farruko

2. Dont wait up. Shakira

3. Dont be shy. Karol G, Tiesto.

4. In Da Getto. J Balvin

5. Fire. Moska

MEJOR DJ / ARTISTA DANCE ELECTRO

1. Víctor Cardenas

2. Yourboyfriend

3. Fumaratto

4. Natalia Paris

5. Cornetto

CATEGORÍA VIDEOS, CONCIERTOS

MEJOR PRESENTACIÓN EN VIVO, VIRTUAL O EN TV.

1. Compadres. Cepeda y Fonseca.

2. Mis Manos Tour. Camilo

3. Bichota tour. Karol G

4. Vivo Presente, en vivo desde Medellin. Llane

5. Feid Gira Colombia 2021.

6. Las Locuras mías Tour 2021. Silvestre Dangond

7. Batalla de Reyes y Reinas, Concierto virtual. Ana Del Castillo, Peter Manjarres, Paola Jara, Jean Carlos Centeno, Diego Daza, Oscar Gamarro, Natalia Curvelo.

8. Papi Juancho Tour 2021. Maluma.

MEJOR VIDEO

1. El Makinon. Dir. Jose Emilio Sagaro

2. Tacones Rojos. Dir. Daniel Duran, Sebastián Yatra

3. Tan Bonita. Dir. 36 grados-MyOld Skin

4. Indigo. Dir. Evaluna Montaner

5. In da getto. Dir. Alfred Marroquín



CATEGORÍA ESPECIAL

ARTISTA IMAGEN DE NUESTRA TIERRA EN EL MUNDO

1. Camilo

2. Sebastian Yatra

3. Carlos Vives

4. Fonseca

5. Karol G

CATEGORÍA DEL PÚBLICO

CANCION FAVORITA DEL PÚBLICO

1. Pareja del año. Sebastián Yatra x Mike Towers

2. 200 copas. Karol G

3. Poblado. Crissin, Natan & Shander,Totoy El Frío

4. Chimbita. Feid

5. Sobrio. Maluma

6. Macta llega. Dj Dever, La Tóxi costeña

7. Tan Bonita y sola. Piso 21

8. Catalina. Mr. Black.

9. El Makinon. Karol G

10. Guaro (Remix). Pipe Bueno, Alzate, Carin Leon, Dario Gomez, El Charrito Negro, Jessi Uribe, Jhon Alex Castaño , Jhonny Rivera, Juan Pablo Navarrete,

Luis Alberto Posada, Yeison Jiménez.

ARTISTA FAVORITO DEL PÚBLICO.

1. Andrés Cepeda

2. Fonseca

3. Carlos Vives

4. Piso 21

5. Jessi Uribe

6. Marbelle

7. Camilo

8. Sebastián Yatra

9. Feid

10. Karol G

