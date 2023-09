Nolito: «Llegó el momento de decir adiós a la pasión que ha sido mi vida»

Redacción deportes, 13 sep (EFE).- El internacional español Manuel Agudo "Nolito", de 36 años, anunció este miércoles a través de un emotivo mensaje en sus redes sociales que llegó el momento de colgar las botas y "decir adiós a la pasión" que ha sido su vida durante tantos años.

"Me dirijo a todos con una mezcla de emociones difíciles de describir. Ha llegado el momento en el que debo decir adiós a la pasión que ha sido mi vida durante tantos años: el fútbol", empezó por decir el extremo izquierdo.

El internacional con España en dieciseis ocasiones, que aportó con seis goles, manifestó gratitud por todos los momentos que ha podido vivir dentro de campo: "He sido un privilegiado y me he sentido afortunado de poder disfrutar al máximo nivel de este maravilloso deporte que me ha permitido vivir tantas cosas y llevarme, para siempre, innumerables recuerdos".

Fue en 2004 que el futbolista empezó a consolidar su carrera y debutó con el Écija Balompié, en la Segunda División B, pasando entre 2008-2011 por la cantera del FC Barcelona, donde se estrenó en la primera división y vio un abrir de puertas para su futuro en campo.

Su trayectoria pasó por el Benfica luso (2011-2013), por el Granada (2012-2013), Celta de Vigo (2013-2017), donde volvió años más tarde (2019-2022), Manchester City (2016-2017), Sevilla FC (2017-2020) y finalmente, por el Ibiza (2022-2023).

No olvidando la familia y los clubes que le han acogido, Nolito deja un mensaje de agradecimiento y una mención a cada uno de ellos: "Agradecer especialmente a mi familia por apoyarme desde el primero al ultimo día, a toda la gente que ha formado parte, de una u otra forma, de mi carrera".

"A todos mis excompañeros y trabajadores de todos los equipos en los cuales he tenido el placer de formar parte. Jamás olvidaré todo el cariño y aprecio que siempre me han transmitido los aficionados", prosiguió.

Nolito no pudo quedarse indiferente cuánto al pueblo que le vio crecer y expresó: "Quiero hacer una mención especial a Sanlúcar de Barrameda , mi pueblo, y a mis amigos del At.Sanluqueño. Me he sentido abrumado al recibir tanto cariño con el deseo de que pudiera acabar mi carrera en el club donde empecé profesionalmente pero creo que es el momento de empezar nuevos retos".

El sanluqueño conquistó a lo largo de su carrera tres campeonatos nacionales – con el Écija Balompié (2007-2008), FC Barcelona (2010-2011) y con el Benfica portugués (2011-2012) – y una Liga Europa en 2019, con el Sevilla.

Por: EFE