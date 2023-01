[VIDEO] La ‘Noche Verdolaga’ se queda sin público: Nacional sigue en crisis con sus hinchas

Definitivamente la relación entre hinchas y dirigentes de Atlético Nacional no pasa por su mejor momento. Desde hace varios días, los aficionados del cuadro antioqueño critican y denuncian lo que para ellos es el mal actuar de los directivos del club.

No obstante, según informó hace poco uno de los voceros de la hinchada, se llevó a cabo una reunión entre los nuevos refuerzos y varios sectores de hinchas. En este encuentro, los líderes aclararon que no prejuzgarán ningún fichaje, hasta tanto no actúen, de igual forma enfatizaron en que ellos no hacían parte del problema, del que solo señalan a Mauricio Navarro y Benjamín Romero, presidente y vicepresidente del equipo antioqueño.

Estos mismos sectores de la hinchada, que han alzado la voz en varios momentos denunciando su preocupación por el rumbo que está cogiendo la institución verde, emitieron un comunicado en el que informan que no harán parte del público, durante la ‘Noche Verdolaga’, mañana sábado 14 de enero, en el estadio Atanasio Girardot.

Cabe recordar que el evento consiste en un duelo amistoso que Nacional disputará ante el club Alianza Lima de Perú donde, aparte del partido, habrá show de medio tiempo, presentaciones oficiales y homenajes a ídolos.

Así las cosas, la protesta pacífica a la que llaman las principales barras, consiste en permanecer alrededor del escenario deportivo de los paisas, sin ingresar; manifestando así sus inconformidades hacia las decisiones tomadas por la dirigencia.

Prográmate en la Noche Verdolaga 🕓🎤🎛️⚽️💚 Compra tus boletas en ➡️ https://t.co/fk0p8EmjBW#VamosNacional 🟢⚪️ pic.twitter.com/V56Yf8rHqv — Atlético Nacional (@nacionaloficial) January 12, 2023

