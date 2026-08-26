Resumen: El joven de 22 años fue apuñalado en inmediaciones de la UPB cuando delincuentes intentaron subirlo a la fuerza a un taxi. Gracias al testimonio de su pareja, un joven de 20 años fue capturado horas después del ataque.

Noche de terror en Laureles: Británico sobrevivió a intento de secuestro y a un ataque con arma blanca

Minuto30.com .- Un grave hecho de violencia e inseguridad alteró la madrugada del pasado martes 25 de agosto en el occidente de Medellín. Un ciudadano británico de 22 años de edad fue víctima de un violento ataque, en lo que se constituye una tentativa de homicidio, en el concurrido sector del bulevar de la 70, en el barrio Laureles.

El falso cobro del taxi y el ataque

Según se conoció, el ataque ocurrió aproximadamente a la 1:30 a. m., cuando el turista extranjero, quien vestía camiseta verde, jean azul claro y tenis blancos, se encontraba con su pareja en la vía pública, disponiéndose a alquilar monopatines eléctricos para transportarse.

En ese momento, fueron abordados por tres sujetos. La dinámica del asalto fue inusual: uno de los individuos se retiró rápidamente en una motocicleta, mientras que instantes después, otro sujeto llegó a bordo de un taxi. Los sospechosos se acercaron a la pareja exigiéndoles dinero, bajo la excusa de que necesitaban «terminar de pagar la carrera» del vehículo.

La situación escaló rápidamente a la violencia; pues uno de los hombres sacó una navaja e intentó subir a la fuerza al ciudadano inglés al taxi. Al encontrar resistencia y no lograr su cometido, el delincuente atacó brutalmente al extranjero con el arma blanca.

En medio de la confusión, el conductor del taxi arrancó y abandonó el lugar, dejando atrás no solo a las víctimas malheridas en la calle, sino también al propio agresor, quien se vio obligado a huir a pie con rumbo desconocido.

Heridas de consideración y material probatorio

El ciudadano británico fue trasladado de urgencias de un centro hospitalario del norte de la ciudad, donde ingresó con múltiples traumas cortocontundentes.

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Según versiones extraoficiales el británico tenía varias heridas en cabeza y cuello; todas las lesiones presentaban sangrado activo al momento de la atención médica.

Investigadores llegaron a la escena del ataque en Laureles donde encontraron una navaja con cacha de pasta color negra y hoja metálica, presuntamente el arma utilizada en el ataque; así como dos hisopos con sangre.

Rápida captura de uno de los agresores

La respuesta de las autoridades permitió un rápido avance en el caso. Apenas cuatro horas después del ataque, mientras el extranjero se recuperaba, uniformados consiguieron la retención de un sospechoso.

Un hombre de 20 años de edad fue identificado como el autor material de las puñaladas. El sujeto fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para iniciar su proceso de judicialización por el delito de tentativa de homicidio.