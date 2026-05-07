¡Noche de Libertadores en el Atanasio! DIM se juega la vida

Resumen: Para el Independiente Medellín, este partido representa un punto de quiebre. El equipo antioqueño llega con la obligación absoluta de sumar puntos frente a su hinchada para mantenerse con vida en la pelea por la clasificación a la siguiente fase.

Minuto30.com .- El Estadio Atanasio Girardot se viste de gala esta noche para albergar un encuentro crucial en las aspiraciones continentales del Deportivo Independiente Medellín (DIM). Por la Fecha 4 del Grupo A, el conjunto antioqueño se medirá ante uno de los rivales más temibles del continente: el Flamengo de Brasil.

Datos clave del encuentro

Partido: Independiente Medellín vs. Flamengo

Competición: Copa Libertadores – Fecha 4 (Grupo A)

Lugar: Estadio Atanasio Girardot, Medellín

Hora: 7:30 p.m.

La urgencia del ‘Poderoso de la Montaña’

Para el Independiente Medellín, este partido representa un punto de quiebre. El equipo antioqueño llega con la obligación absoluta de sumar puntos frente a su hinchada para mantenerse con vida en la pelea por la clasificación a la siguiente fase.

Hasta el momento, el panorama en el torneo no ha sido favorable para el DIM, registrando un saldo de un empate y dos derrotas en sus primeras tres presentaciones. Una caída esta noche podría sentenciar su eliminación temprana del certamen continental.

El reto de enfrentar al gigante brasileño

Al frente estará un rival de peso pesado. Flamengo aterriza en la capital antioqueña no solo como el actual líder invicto del Grupo A, sino con la chapa de ser el gran favorito del torneo.

El actual campeón: El ‘Mengão’ llega respaldado por su reciente título continental, habiéndose coronado campeón en la pasada edición de la Copa Libertadores 2025, logrando así su cuarta corona internacional en la historia.

Antecedente reciente: La estadística inmediata no favorece a los locales. En el enfrentamiento más reciente entre ambas escuadras disputado en suelo brasileño, Flamengo hizo valer su localía y se impuso con un contundente 4-1 en el mítico estadio Maracaná.

El DIM buscará apelar al empuje de su afición y a la mística copera del Atanasio Girardot para dar el gran golpe de la jornada y frenar al actual rey de América.