Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Noche de fútbol y familia! Nacional recibe a Bucaramanga con entrada gratis para los niños

    Nacional anunció a través de sus redes sociales una excelente noticia para las familias

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Miles de abonados! Más de 21 mil personas están listos para ver al verde contra Boyacá Chicó
    Todo abonado, podrás ingresar GRATIS con un niño hasta los 10 años. Foto: Atlético Nacional
    ¡Noche de fútbol y familia! Nacional recibe a Bucaramanga con entrada gratis para los niños

    Resumen: Para asegurar el acompañamiento de su hinchada y pintar las tribunas de verde y blanco, el equipo paisa anunció a través de sus redes sociales una excelente noticia para las familias

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Este lunes 20 de abril, Atlético Nacional saltará a la cancha para disputar la fecha 17 de la Liga frente a Atlético Bucaramanga. El compromiso, que rodará el balón a partir de las 8:30 de la noche, promete grandes emociones debido a las distintas realidades y necesidades que viven ambos equipos en la tabla de posiciones.

    Promoción especial para los hinchas más pequeños

    Para asegurar el acompañamiento de su hinchada y pintar las tribunas de verde y blanco, el equipo paisa anunció a través de sus redes sociales una excelente noticia para las familias: todos los abonados podrán ingresar completamente GRATIS con un niño de hasta 10 años de edad. Una gran oportunidad para que los más pequeños disfruten de la fiesta del fútbol.

    Así llegan los equipos al duelo

    El partido tiene tintes de trámite para el local, pero es una verdadera final para la visita:

    Atlético Nacional: El ‘Verdolaga’ llega con absoluta tranquilidad y el deber cumplido. Es el líder indiscutido del campeonato con 37 puntos, mostrando un gran nivel y con su clasificación a la siguiente fase más que asegurada.

    Atlético Bucaramanga: El conjunto ‘Leopardo’ se juega la vida en este encuentro. Actualmente ocupa la casilla 10 con 22 puntos. De lograr dar la sorpresa y llevarse un triunfo en condición de visitante, podría meterse de lleno en la pelea y dar el salto al anhelado grupo de los ocho.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.