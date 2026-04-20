Resumen: Para asegurar el acompañamiento de su hinchada y pintar las tribunas de verde y blanco, el equipo paisa anunció a través de sus redes sociales una excelente noticia para las familias

¡Noche de fútbol y familia! Nacional recibe a Bucaramanga con entrada gratis para los niños

Minuto30.com .- Este lunes 20 de abril, Atlético Nacional saltará a la cancha para disputar la fecha 17 de la Liga frente a Atlético Bucaramanga. El compromiso, que rodará el balón a partir de las 8:30 de la noche, promete grandes emociones debido a las distintas realidades y necesidades que viven ambos equipos en la tabla de posiciones.

Promoción especial para los hinchas más pequeños

Para asegurar el acompañamiento de su hinchada y pintar las tribunas de verde y blanco, el equipo paisa anunció a través de sus redes sociales una excelente noticia para las familias: todos los abonados podrán ingresar completamente GRATIS con un niño de hasta 10 años de edad. Una gran oportunidad para que los más pequeños disfruten de la fiesta del fútbol.

Así llegan los equipos al duelo

El partido tiene tintes de trámite para el local, pero es una verdadera final para la visita:

Atlético Nacional: El ‘Verdolaga’ llega con absoluta tranquilidad y el deber cumplido. Es el líder indiscutido del campeonato con 37 puntos, mostrando un gran nivel y con su clasificación a la siguiente fase más que asegurada.

Atlético Bucaramanga: El conjunto ‘Leopardo’ se juega la vida en este encuentro. Actualmente ocupa la casilla 10 con 22 puntos. De lograr dar la sorpresa y llevarse un triunfo en condición de visitante, podría meterse de lleno en la pelea y dar el salto al anhelado grupo de los ocho.