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Resumen: La serie ya venía con viento a favor para los antioqueños tras el 1-2 conseguido en el Estadio de Techo. Sin embargo, en casa, Nacional fue una verdadera aplanadora.

¡Noche de ensueño en el Atanasio Girardot! Siete son . . . las maravillas de Nacional

Minuto30.com .- Atlético Nacional demostró todo su poderío ofensivo la tarde de este martes 12 de mayo, imponiéndose con absoluta autoridad ante Internacional de Bogotá en el partido de vuelta de los playoffs de la Liga BetPlay.

El equipo dirigido por el técnico Diego Arias no dejó dudas en la cancha, dominó de principio a fin y aseguró su clasificación a la fase de semifinales del campeonato.

Un festín de goles y dominio absoluto

La serie ya venía con viento a favor para los antioqueños tras el 1-2 conseguido en el Estadio de Techo. Sin embargo, en casa, Nacional fue una verdadera aplanadora.

La cuenta para el visitante fue abierta por Juan David Valencia, sin saber que se venía un camino de lo que sería una exhibición ofensiva de los locales. A lo largo del encuentro, el ‘Rey de Copas’ bombardeó el área rival y concretó siete anotaciones que desataron la locura en las tribunas, distribuidas de la siguiente manera:

⚽ Simón García: Reportándose con un espectacular doblete a los minutos 40′ y 65′.

⚽ Mateus: Anotando justo antes del descanso en el 45+3′.

⚽ Morelos: Ampliando la ventaja en el inicio de la segunda mitad (51′).

⚽ ‘Chicho’ Arango: Sumándose a la fiesta en el minuto 72′.

⚽ Edwin Cardona: Demostrando su calidad con un tanto al 78′.

⚽ Andrés Sarmiento: Sellando la histórica goleada en el minuto 82′.

Una serie global abultada y redonda para los dueños de casa.

Las estadísticas del partido: Reflejo de la superioridad

Los números del encuentro respaldan la superioridad táctica y física de los dirigidos por Diego Arias, quienes fueron los dueños absolutos del trámite y del balón. Durante los 90 minutos, Atlético Nacional registró una apabullante posesión del 70% frente al 30% de los visitantes.

Este amplio dominio se tradujo en una constante generación de peligro, alcanzando los 20 remates totales, de los cuales 12 fueron directo al arco y siete terminaron en gol. Por su parte, Internacional de Bogotá intentó reaccionar generando 13 remates, con seis a puerta y un solo tanto convertido.

El asedio ofensivo del cuadro ‘Verdolaga’ también se evidenció en los nueve tiros de esquina cobrados a su favor, contrastando con apenas tres del equipo capitalino.

Finalmente, en cuanto al aspecto disciplinario, el conjunto antioqueño cortó el juego cometiendo 13 faltas sin recibir amonestaciones, mientras que la visita realizó dos infracciones, llevándose la única tarjeta amarilla del compromiso.

Lo que viene: A la espera de rival

Con el tiquete a semifinales en el bolsillo, Atlético Nacional ahora centra su mirada en su próximo obstáculo hacia la estrella. El cuadro antioqueño se enfrentará al ganador de la llave entre Deportivo Pasto y Deportes Tolima.

Esta serie, que actualmente lidera el equipo ‘Pijao’, se definirá este miércoles 13 de mayo, día en el que el ‘Verdolaga’ conocerá finalmente a su rival para la penúltima instancia del torneo.

«La joya» Rengifo

Un capítulo aparte merece la destacada actuación de Juan Manuel Rengifo, quien una vez más marcó la diferencia en el andamiaje del equipo ‘Verdolaga’. Si bien el jugador no logró reportarse en el abultado marcador con anotaciones propias, se consolidó como una verdadera pieza diferenciadora sobre el terreno de juego.

Su impecable lectura del partido y su notable visión periférica le permitieron mover los hilos en la zona medular, aportando asistencias determinantes y oxigenando las jugadas de ataque que terminaron desarmando por completo el esquema defensivo del cuadro capitalino.