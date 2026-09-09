Noche de angustia en Amagá: Voraz incendio consumió una hectárea de montaña

Resumen: Un enorme anillo de fuego visible desde el casco urbano encendió las alarmas. Ocho bomberos desafiaron las difíciles condiciones topográficas para evitar una tragedia mayor en la vereda Maní del Cardal.

Minuto30.com .- La noche de este 8 de septiembre, los habitantes de Amagá presenciaron con preocupación una gran columna de fuego que iluminó la zona montañosa de la vereda Maní del Cardal. El rápido avance de las llamas amenazaba con extenderse, generando alerta máxima en el municipio por su proximidad a sectores habitados.

Operativo en terreno agreste

Frente a la inminente emergencia, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Amagá desplegó un equipo de reacción. El operativo fue encabezado por el cabo de bomberos y actual presidente del Concejo Municipal, Santiago Román, quien junto a otros siete socorristas ingresó a la zona para atacar el frente de fuego de manera directa.

Las labores de extinción representaron un reto mayúsculo. La montaña, caracterizada por una pronunciada inclinación y condiciones de difícil acceso, complicó las maniobras de los equipos de socorro. A pesar de la adversidad topográfica, el trabajo sostenido permitió sofocar y controlar la conflagración antes de la medianoche, devolviendo la tranquilidad a la comunidad.

Daños ambientales y un llamado a la prevención

El balance tras la liquidación de las llamas deja cerca de una hectárea de capa vegetal totalmente consumida, provocando un impacto directo y negativo sobre la fauna silvestre de este sector del Suroeste antioqueño.

Tras superar la emergencia, las autoridades locales hicieron un llamado al compromiso ciudadano. Desde el Cuerpo de Bomberos se reiteró la necesidad de actuar con absoluta responsabilidad frente al clima seco actual, prohibiendo estrictamente la quema de basuras, rastrojos o material vegetal, prácticas que, sumadas a las altas temperaturas, son el principal detonante de estas emergencias a gran escala.