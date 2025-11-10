Resumen: Si usted lo ha visto o tiene información que pueda ser de utilidad, la Fiscalía General de la Nación ha dispuesto varias líneas

¡No ve por un ojito! Eberto Enrique de 62 años se extravió en el centro de Medellín

Minuto30.com .- Se solicita con urgencia la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de Eberto Enrique Álvarez Mena, un adulto mayor de 62 años que desapareció hace más de un mes en el centro de Medellín. Su familia reportó su ausencia el pasado 5 de septiembre de 2025, en el sector de San Antonio.

Eberto Enrique mide 1.70 metros, es de contextura delgada y piel blanca. Su cabello es entrecano, corto y crespo. Un detalle crucial para su identificación es que padece de pérdida de visión en su ojo derecho y tiene verrugas cerca de su ojo izquierdo.

Debido a su edad y condición, las autoridades han reforzado la búsqueda en la zona. Si usted lo ha visto o tiene información que pueda ser de utilidad, la Fiscalía General de la Nación ha dispuesto varias líneas para recibir reportes.

Cualquier información que ayude a encontrar a Eberto Enrique Álvarez Mena puede comunicarse con el Grupo de Desaparecidos de la Fiscalía a los teléfonos 5903108 (extensiones 41665, 41709, 41825 o 41794) o al celular 3185321733.

