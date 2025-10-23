Resumen: El alcalde reiteró que el enfoque principal es "cuidar la seguridad de los usuarios". Disculpándose con la comunidad por las interrupciones, explicó que la falla fue un "tema imprevisible y fue un tema súbito"

«No vamos a parar hasta que esta situación esté resuelta»: Fico sobre la Línea A

Minuto30.com .- El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha dado el parte más esperado por los usuarios: hay un plazo tentativo para que la Línea A del Metro restablezca su servicio completo. El mandatario anunció a través de redes sociales que el equipo técnico trabaja con la meta de tener el sistema «de nuevo funcional de todo… a más tardar, ojalá, entre lunes y martes».

Trabajo incesante: 24 Horas en el Punto Crítico

Gutiérrez destacó la dedicación de los equipos: «Vamos bien con las obras, no se ha parado un solo segundo. Se trabaja de día, se trabaja de noche, las 24 horas». La afectación crítica se concentra en un tramo de aproximadamente un kilómetro entre las estaciones Poblado y Aguacatala.

El alcalde reiteró que el enfoque principal es «cuidar la seguridad de los usuarios». Disculpándose con la comunidad por las interrupciones, explicó que la falla fue un «tema imprevisible y fue un tema súbito», lo que obligó a una intervención inmediata.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Metro si hay

Federico Gutiérrez aseguró que el equipo de la Alcaldía, el Metro y el Área Metropolitana están «al frente de las obras» y no pararán hasta que la contingencia esté resuelta. Además, señaló que el método de reparación implementado está «funcionando en todas las estaciones».

¡A planear la semana! La esperanza es que, superado el fin de semana, el sistema de transporte masivo de Medellín recupere su plena capacidad operativa.