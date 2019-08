¡NO VA MÁS! William y Kate rompen el último lazo que los unía con Harry y Meghan

Los duques de Cambridge, el príncipe William y su esposa Kate Middleton, han anunciado que han eliminado a los duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan Markle, de su organización benéfica que ahora tiene por nombre: “The Royal Foundation of The Duke and Duchess of Cambridge“.

Esto ya se veía venir, desde que Harry y Meghan se casaron la distancia entre los inseparables hermanos se empezó a forjar, algo que nadie creía que podía suceder. Durante el noviazgo de Harry y Meghan se le vio a William inquieto y luego del enlace matrimonia fue Kate la que se unió a su esposo y juntos empezaron a distanciarse de los ahora Sussex y cuestionar algunas decisiones que no van con la vida de la familia real.

Obviamente Harry y Meghan se percataron del asunto y emprendieron su camino juntos y solos. Primero tomaron la decisión de mudarse del palacio de Kensington, donde vivían con los Cambridge y ahora están felices en Frogmore Cottage en Windsor. Luego decidieron tomar distancia en las vacaciones de la reina Isabel II y viajaron antes que William y Kate, para que cuando ellos llegaran, el hijo menor del príncipe Carlos y la estadounidense estarían volando en Jet privado hacían Francia y luego a España.

William no se quedó atrás y le dio una lección a su hermano viajando en una aerolínea de bajo costo con toda su familia hacia Escosia, a visitar a la Monarca, y ahí todo el mundo supo que ya no había cómo reparar esa relación. Ahora el comunicado oficial dice que la separación de esta organización solo se debe a que Harry y Meghan pueden realizar un trabajo independiente igual de fuerte al que ya hacen los Cambridge con su propia fundación y así la familia real ayudará por diferentes frentes para un bien social, pero detrás de ello hay una enemistad forjada, una hermandad quebrada y quizás un problema naciente dentro del corazón de la futura monarquía británica.