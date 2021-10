No le permitieron transmitir en vivo la cirugía estética a Andrea Valdiri

A través de sus estados de Instagram, la bailarina barranquillera Andrea Valdiri que habría vendido algunas entradas para ver su cirugía estética en vivo se despachó con quienes le impiden transmitir su próxima entrada al quirófano.

“La sociedad de salud no me permite trabajar, ni pasar mí en vivo y en directo, ni en plataforma ni en nada”, dijo Valdiri.

Atacada, sin poder hablar y con varias soluciones, Andrea Valdiri aseguró que va trasmitir dicha cirugía como «sea». La bailarina detalló que podría abrir su página web para luego de que termine su cirugía publicar el video de todo el procedimiento.

“No me lo dejan pasar por en vivo y en directo por qué no se puede. Listo, a penas termine la cirugía, al minuto lo transmito en mi página web. No hay problema, es después de un minuto. De que lo trasmito, lo transmito”, aseguró Valdiri.

tras recibir varias críticas la barranquillera afirmó, “Con mi cuerpo yo hago lo que quiera, yo no estoy afectando a nadie. Entonces yo no tengo derecho a pagarle al camarógrafo, a pagarle a la gente que me acompaña, a todas las familias que trabajan conmigo. Cuando hago las obras sociales, ustedes creen que eso de dónde sale. Yo no estoy ni robando ni atracando a nadie”.

El procedimiento quirúrgico que se realiza la barranquillera se llevará a cabo este miércoles en la ciudad de Cartagena y estará a cargo de cirujano Javier Soto.

Le prohibieron hacer el en vivo a Andrea Valdiri