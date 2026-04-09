Resumen: La capital del Valle del Cauca vivió una noche de caos y afectaciones al transporte público, un hecho que generó el rechazo tajante de la administración distrital. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, se pronunció fuertemente tras los actos vandálicos que paralizaron uno de los corredores viales más importantes de la ciudad.

¡No tiene justificación! Vandalizan 8 estaciones del MIO en Cali y afectan a más de 40.000 ciudadanos

Minuto30.com .- Lo que se presentaba como una jornada de manifestaciones en Cali derivó en graves alteraciones del orden público que terminaron afectando el corazón del sistema de transporte masivo.

Durante la noche de este miércoles 8 de abril, ocho estaciones del MIO ubicadas sobre el neurálgico corredor de la Calle 5ª fueron blanco de vandalismo, dejando a miles de caleños a la deriva a la hora de regresar a sus hogares.

El alcalde Alejandro Eder no ocultó su indignación y utilizó sus redes sociales para condenar los ataques, dejando claro que el daño no solo fue contra la infraestructura, sino contra los derechos fundamentales de los trabajadores y estudiantes.

“No tiene justificación”: El contundente mensaje del Alcalde

Para el mandatario local, la línea entre el derecho a la protesta y el vandalismo fue cruzada de manera inaceptable. Eder subrayó que el sistema es vital para la movilidad diaria de cerca de 50.000 ciudadanos que dependen exclusivamente de la Calle 5ª.

“Una cosa es manifestarse y otra muy distinta es destruir lo que le pertenece a toda la ciudad. El daño no es a un sistema: es a cerca de 50.000 ciudadanos que dependen de la Calle 5ª para estudiar, trabajar y ejercer su derecho fundamental a la movilidad”, expresó el alcalde.

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Balance de las Afectaciones

La situación obligó a suspender rutas y desviar otras, generando un colapso en la movilidad del sur y centro de la ciudad durante las horas pico de la noche.

Ante la gravedad de los hechos, el alcalde Eder anunció que ya se han impartido instrucciones precisas a las autoridades de Policía y seguridad del distrito. El objetivo es recopilar el material probatorio de las cámaras de seguridad del sistema y del sector para “investigar a fondo estos hechos y dar con los responsables”.

“En Cali se garantizan derechos, pero también se hace respetar la ciudad”, concluyó el mandatario, enviando un mensaje de autoridad frente a los disturbios.

Las autoridades de Metrocali se encuentran evaluando los daños materiales para iniciar las reparaciones y restablecer el servicio en las estaciones afectadas lo más pronto posible.