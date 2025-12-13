¡No tiene collar pero si microchip! Emma se perdió en el noroccidente de Medellín

Menú Últimas noticias
    Publicado por: SoloDuque

    Minuto30.com .- Se solicita urgentemente la ayuda de la comunidad para encontrar a Emma, una perra de raza Pastor Belga de 3 años, que se encuentra desaparecida.

    Emma es una hembra esterilizada con pelaje negro y café, y se distingue por tener manchitas blancas en las patas.

    Aunque no lleva collar, sí cuenta con microchip. Se cree que se perdió cerca de la Avenida 80 en el sector Robledo, pero fue vista por última vez en la Vereda El Noral, en Copacabana.

    Si usted la encontró, la ha visto o tiene cualquier información sobre su paradero, por favor, comuníquese inmediatamente al 320 915 5483.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


