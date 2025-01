«No tengan duda, esto se acabó»: Reapareció María Corina Machado y habló de lo que pasa en Venezuela

Resumen: María Corina Machado denunció el 10 de enero la consolidación del golpe de estado por parte de Maduro, tras su posesión como presidente. En su mensaje, destacó las movilizaciones masivas en Venezuela y el mundo, y reafirmó que el régimen viola la Constitución. Aseguró que Edmundo no regresará por ahora a Venezuela para evitar riesgos. Además, llamó a los venezolanos a continuar luchando por la libertad y a protestar con fuerza.

En un mensaje enviado a todo el mundo, María Corina Machado habló este viernes, 10 de enero, luego de que el tirano Nicolás Maduro se posesionara como presidente electo tras robarse las elecciones del pasado mes de julio.

En su mensaje, Corina dijo: «Hoy 10 de enero, dejo un registro para nuestra historia de la libertad de Venezuela. Ayer, centenares de miles de venezolanos salimos a la calle con civismo, coraje y muchísimo amor. Más de 180 movilizaciones tuvieron lugar en todo Venezuela y más de 150 ciudades en el mundo se activaron».

También dejó claro que con lo que pasó hoy, «Maduro consolida un golpe de estado, frente a los venezolanos y frente al mundo, decidieron cruzar la línea roja que oficializa la violación a la Constitución Nacional, pisotean nuestra constitución. Maduro hoy no se puso la banda en el pecho, se la puso en el tobillo, como un grillete, que cada día le apretará más».

«No tengan duda, esto se acabó» María Corina Machado.

Además se refirió a lo que sucedió ayer, tras las manifestaciones: «Me pidieron que grabara un video, como una fe de vida. Me tomó varias horas poder alejarme de la zona y resguardarme nuevamente. Fue entonces cuando me enteré que el conductor de uno de las motos que me acompañaba lo habían herido en una pierna. Se lo llevaron preso. Yo estoy bien, aunque tengo algunos dolores en el cuerpo.

El día de ayer el régimen desplegó una brutal represión, persiguiendo y deteniendo a más de 20 líderes venezolanos. Ellos son nuestros héroes y a todos los vamos a liberar».

Le puede interesar: ¡Urgente! Gobernador de Antioquia confirmó que no hay sobrevivientes del accidente de la avioneta en Urrao

Edmundo volverá a Venezuela, pero no por ahora

Machado también dejó claro lo que pasará con Edmundo, anunciando que hoy no se posesionará en Venezuela: «Sobre nuestro presidente electo, quiero transmitirles varias cosas: hemos estado en comunicación permanente. Edmundo vendrá a Venezuela a juramentarse como presidente Constitucional de Venezuela en el momento correcto, cuando las condiciones sean las adecuadas. En su paranoia el régimen activó todo el sistema de defensa aérea, y evaluando eso, decidimos que no era conveniente que Edmundo ingresara a Venezuela porque su integridad es fundamental para derrumbar al régimen».

Por último le dejó un mensaje al mundo:

«Venezolanos, Maduro no podrá gobernar a la fuerza a una Venezuela que decidió ser libre. Nuestro país está más unido que nunca, en su dirección política y en sus hogares. Ayer demostramos que no tenemos miedo, y yo sé que cada vez seremos muchos más en las calles de Venezuela y el mundo. Hoy le pido a cada venezolano que ejerza con fuerza su derecho a protestar. Maduro consolidó el golpe de estado y la violación a la Constitución. Es hora de hacer lo que sea necesario para restituirla. Gloria al bravo pueblo».