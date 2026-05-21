«No tenemos color político»: Casta Brava se pronuncia tras ola de amenazas por video de un empleado

Resumen: Para zanjar cualquier duda sobre la postura del establecimiento frente a la coyuntura del país, la dirección del restaurante fue enfática en desmarcarse de cualquier disputa ideológica, recordando que sus puertas están abiertas para todos sin distinción de creencias o partidos políticos

Minuto30.com .- El restaurante Casta Brava, ubicado en el municipio de El Retiro, emitió un comunicado oficial para hacer frente a la reciente controversia digital en la que se vio envuelto el establecimiento. La polémica surgió a raíz de la circulación de un video en el que uno de sus colaboradores aparece realizando gestos que generaron malestar en un sector de la comunidad, en un contexto ajeno a sus labores profesionales.

A través de sus canales oficiales, la administración del lugar abordó la situación con un mensaje centrado en la transparencia, el respeto y la neutralidad política.

Diálogo interno y rechazo a las agresiones

En el comunicado, Casta Brava confirmó que ya se tomaron medidas a nivel interno. «Hemos tenido una conversación profunda y directa con él y reconocemos que sus gestos generaron malestar en algunas personas, y eso nos importa», señala el texto, apostando por el diálogo y la oportunidad de aprendizaje para su equipo.

Sin embargo, el restaurante también denunció una preocupante consecuencia de la viralización del video: han sido blanco de hostigamientos. La empresa reveló que ha recibido una cantidad considerable de mensajes cargados de agresividad, amenazas e insultos. Ante esto, fueron categóricos: «Rechazamos cualquier forma de violencia, venga de donde venga. No la avalamos en ningún colaborador, y tampoco la aceptamos dirigida hacia nuestra empresa o nuestro equipo».

«Nosotros elegimos la hospitalidad»

Para zanjar cualquier duda sobre la postura del establecimiento frente a la coyuntura del país, la dirección del restaurante fue enfática en desmarcarse de cualquier disputa ideológica, recordando que sus puertas están abiertas para todos sin distinción de creencias o partidos políticos.

Cero polarización: «Casta Brava es un restaurante. No tenemos color político, no tenemos bando, no tenemos agenda distinta a la de recibir bien a cada persona que cruza nuestra puerta», afirmaron.

Mensaje a los clientes: Agradecieron la lealtad de sus comensales habituales y extendieron una invitación a los nuevos visitantes, concluyendo con una frase contundente: «La polarización que vive nuestro país no va a definir lo que somos. Nosotros elegimos la hospitalidad».

Con este pronunciamiento, el restaurante busca poner fin a la controversia y enfocar nuevamente la atención en el servicio, la cordialidad y la gastronomía.

Comunicado