Resumen: Desde la sede presidencial en Barranquilla, el jefe de Estado presentó a los altos oficiales que liderarán las Fuerzas Militares. Además, confirmó que la Fuerza Aeroespacial retomará su nombre original de 'Fuerza Aérea'.

«No tendrán tregua»: Presidente De La Espriella anuncia la nueva cúpula militar y declara la guerra al narcoterrorismo

En su primera comparecencia desde la sede de la Presidencia de la República en Barranquilla, el presidente Abelardo De La Espriella hizo un anuncio trascendental en materia de seguridad y defensa nacional. Cumpliendo con su promesa de campaña de imponer el orden y combatir frontalmente el crimen organizado, el mandatario oficializó la conformación de la nueva cúpula militar.

Durante su enérgico discurso, De La Espriella aseguró que esta nueva dirigencia tiene la instrucción «clara, contundente e inequívoca» de proteger la soberanía y recuperar la seguridad en cada rincón de Colombia, desde las zonas más apartadas hasta los barrios de las grandes ciudades.

Así quedó conformada la nueva cúpula de las Fuerzas Militares

Rodeado de los altos oficiales, el presidente designó a los hombres que tendrán la responsabilidad histórica de liderar esta ofensiva estatal:

Comandante General de las Fuerzas Militares: Mayor General Eric Rodríguez Aparicio.

Jefe de Estado Mayor Conjunto: Mayor General Carlos Carrasquilla Gómez.

Comandante del Ejército Nacional: Mayor General José Bertulfo Soto Sánchez (Acompañado por el Brigadier General Rodolfo Morales Franco como segundo comandante).

Comandante de la Armada Nacional: Vicealmirante Javier Jaimes Pinilla (Acompañado por el Mayor General Rafael Olaya Quintero como segundo comandante).

Comandante de la Fuerza Aérea: Mayor General Juan Martínez Osa (Acompañado por el Mayor General Juan Mosquera Dueñas como segundo comandante).

Dato clave: Durante el anuncio, el mandatario informó que la institución que había sido rebautizada recientemente como ‘Fuerza Aeroespacial’, volverá a tener su nombre original y tradicional: Fuerza Aérea.

«En la era del tigre, se impone el orden»

El discurso de posesión estuvo marcado por un tono severo y una advertencia directa a los grupos ilegales. El mandatario reiteró que bajo el gobierno de la «Patria Milagro» no habrá concesiones ni mesas de diálogo con quienes arrodillan al Estado.

«No van a tener dónde esconderse, no van a tener tregua, no vamos a dejar un minuto de perseguirles. Vamos a recuperar la seguridad (…) Vamos a traerle paz a nuestro pueblo, pero no la paz que se negocia con los bandidos arrodillando al Estado, la paz que se impone con la fuerza de las armas y las leyes de la República», sentenció vehemente De La Espriella.

Finalmente, el presidente advirtió que cualquier miembro de los grupos criminales que no se someta al imperio de la ley será «dado de baja», reafirmando su total respaldo institucional a la Fuerza Pública para actuar en defensa de la población inerme.