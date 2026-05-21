Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El crimen, ejecutado bajo un inusual y engañoso modus operandi, es materia de investigación por parte de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Fiscalía General de la Nación.

«¿No te acordás de mí?»: Asesino abrazó, apuñaló y mató a un joven en el Parque de Berrío

Minuto30.com .- En las últimas horas, las autoridades reportaron el homicidio de un hombre joven a escasos metros de la entrada sur de la estación Parque Berrío del sistema Metro, en un ataque ejecutado con total frialdad.

El crimen, ejecutado bajo un inusual y engañoso modus operandi, es materia de investigación por parte de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Fiscalía General de la Nación.

¿Cómo ocurrió el ataque?

El hecho de sangre se registró en la intersección de la Calle 50 (Colombia) con la Carrera 51 (Bolívar). De acuerdo con las primeras indagaciones y testimonios recopilados en la zona, la víctima se encontraba transitando a pie por este concurrido sector cuando fue interceptada de manera sorpresiva.

El relato de los hechos describe una escena desconcertante:

Dos sujetos desconocidos se acercaron rápidamente a la víctima.

Uno de los agresores simuló conocerlo, lo abrazó efusivamente y le dijo en voz baja: «¿No te acordás de mí?».

En ese mismo instante, aprovechando la vulnerabilidad y la sorpresa del abrazo, el sujeto desenfundó un arma cortopunzante y lo agredió fatalmente.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Tras el ataque, los dos agresores emprendieron la huida con rumbo desconocido.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima del apuñalamiento, del que se supo sería un joven de entre 25 y 30 años.

Testigos señalaron que la víctima no presentaba aspecto de ser un habitante en condición de calle, pues vestía de manera casual.

A la crueldad del homicidio se suma un agravante. Al parecer, una vez el joven quedó malherido y tendido sobre el asfalto, habría sido despojado de unas gafas y una gorra por personas que pasaban por el lugar.

Las autoridades investigan los hechos para trazar la ruta de escape de los asesinos y lograr su pronta captura.