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    «¿No te acordás de mí?»: Asesino abrazó, apuñaló y mató a un joven en el Parque de Berrío

    La víctima se encontraba transitando a pie por el sector sur del parque de Berrío cuando fue interceptado de manera sorpresiva.

    Publicado por: SoloDuque

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    Foto de archivo.
    «¿No te acordás de mí?»: Asesino abrazó, apuñaló y mató a un joven en el Parque de Berrío

    Resumen: El crimen, ejecutado bajo un inusual y engañoso modus operandi, es materia de investigación por parte de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Fiscalía General de la Nación.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- En las últimas horas, las autoridades reportaron el homicidio de un hombre joven a escasos metros de la entrada sur de la estación Parque Berrío del sistema Metro, en un ataque ejecutado con total frialdad.

    El crimen, ejecutado bajo un inusual y engañoso modus operandi, es materia de investigación por parte de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Fiscalía General de la Nación.

    ¿Cómo ocurrió el ataque?

    El hecho de sangre se registró en la intersección de la Calle 50 (Colombia) con la Carrera 51 (Bolívar). De acuerdo con las primeras indagaciones y testimonios recopilados en la zona, la víctima se encontraba transitando a pie por este concurrido sector cuando fue interceptada de manera sorpresiva.

    El relato de los hechos describe una escena desconcertante:

    Dos sujetos desconocidos se acercaron rápidamente a la víctima.

    Uno de los agresores simuló conocerlo, lo abrazó efusivamente y le dijo en voz baja: «¿No te acordás de mí?».

    En ese mismo instante, aprovechando la vulnerabilidad y la sorpresa del abrazo, el sujeto desenfundó un arma cortopunzante y lo agredió fatalmente.

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    Tras el ataque, los dos agresores emprendieron la huida con rumbo desconocido.

    Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima del apuñalamiento, del que se supo sería un joven de entre 25 y 30 años.

    Testigos señalaron que la víctima no presentaba aspecto de ser un habitante en condición de calle, pues vestía de manera casual.

    Un hombre murió apuñalado en el parque de berrio ¿conocia al asesino?

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    A la crueldad del homicidio se suma un agravante. Al parecer, una vez el joven quedó malherido y tendido sobre el asfalto, habría sido despojado de unas gafas y una gorra por personas que pasaban por el lugar.

    Las autoridades investigan los hechos para trazar la ruta de escape de los asesinos y lograr su pronta captura.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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