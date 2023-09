«No soy un jugador sucio», Minkah Fitzpatrick tras lesionar a Nick Chubb

in

Redacción Deportes, 21 sep (EFE).- Minkah Fitzpatrick, defensivo de los Pittsburgh Steelers, afirmó este jueves que no es un jugador malintencionado luego de provocar una lesión en la rodilla al corredor de los Cleveland Browns, Nick Chubb, que le impedirá jugar por el resto de la temporada 2023 de la NFL.

"Soy un tipo que es un competidor, que va a salir a jugar sin freno. Soy alegre, pero no soy un jugador sucio. No me voy a sentar aquí a defender mi carácter. Sé el tipo de jugador que soy y Chubb sabe el tipo de jugador que soy", dijo el defensivo.

Fitzpatrick explicó cómo fue la jugada del partido de la semana dos del lunes pasado en la que tackleó a Chubb, quien no logró sacar su pierna izquierda que hizo palanca al recibir otro golpe por encima de la cintura.

"Fui alto porque no lo iba a detener. Vi que se abrió hacia la anotación, no miré a nadie sobre él y tomé la decisión por abajo. Este es un juego rápido, tomas decisiones en milisegundos y no controlas lo que sucede después de que tomas tu decisión", explicó.

El seleccionado tres veces al Pro Bowl detalló que nunca esperó que alguien derribaría a Chubb por arriba, que fue lo que terminó por doblar de manera dramática su rodilla.

"Alguien fue sobre su espalda cuando estaba bajando y sucedió lo que pasó. No hay nada que realmente haría de manera diferente. Es muy desafortunado. Nick Chubb es un gran jugador. Hace que el juego sea mucho mejor cuando juega. Sólo espero que tenga una pronta recuperación", deseó Minkah para el jugador de los Browns.

El defensivo nacido en Old Bridge, New Jersey, habló para terminar con los señalamientos que lo acusan de haber lesionado de forma intencional a Chubb.

"No hay posibilidad de que alguna vez intente herir a alguien intencionalmente, fue un evento desafortunado. Éste es un juego físico, los jugadores se lastiman y no es aceptable que la gente que se sienta detrás de una pantalla venga y me diga cómo debería haberlo hecho o qué habrían hecho ellos cuando nunca han jugado este deporte", concluyó.

Por: EFE