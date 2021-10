[Video]¿Homofobia? Un señor no soportó ver a dos mujeres ‘dándose amor’ en el Metro y les hizo un show

En las últimas horas una ciudadana dio a conocer a través de sus redes sociales que habría sido discriminada junto a su pareja al interior del Metro de Medellín.

De acuerdo con lo expresado por la mujer, el hecho se registró en la estación Envigado, denunció que allí, un hombre la irrespetó solo porque la vio abrazada con su pareja.

En la grabación se escucha a una de las mujeres implicadas decir, «él nos dijo que era Policía que no podíamos ser exhibicionistas; nosotras no nos estamos exhibiendo de ninguna manera y que aquí hay niños y que no nos pueden ver abrazadas y que él no es homofóbico entonces ¿En el Metro uno no se puede abrazar con su pareja?, no esto lo vamos a denunciar, esto es homofobia».

El hombre al que acusan solo se defiende y dice, «les dije que sean exhibicionistas», se montó a uno de los trenes y se fue.

Ante este caso, el Metro de Medellín se pronunció a través de un comunicado oficial, «Rechazamos cualquier tipo de discriminación, somos un medio de transporte incluyente donde todos tienen cabida y no compartimos las muestras de intolerancia y discriminación por orientación sexual, creencias, discapacidad, lengua u otra condición».

Vea el video con el que las mujeres denuncian homofobia

Hoy @melisssa_gm y yo fuimos discriminadas e intimidadas por este sujeto en la estación Envigado del @metrodemedellin. Este además se identificó como Sargento de la Policía, nos abordó y nos pidió que nos separáramos, que habían niños en la plataforma. Sigue 👇🏼 pic.twitter.com/3YaNpztmpv — Melissa (@melidramatica) October 18, 2021

