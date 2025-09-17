Monitorean a puma avistado en el Oriente antioqueño: autoridades piden precaución y respeto por la fauna silvestre
Foto de Twitter @cornare/ archivo para ilustra la nota.
¡No son rumores ni sospechas! Un puma deambula por zona rural de Sonsón: avise si lo ve

Resumen: Se solicita a la comunidad tomar precauciones, cuidar a sus mascotas y animales de granja, y evitar transitar solos por zonas aisladas.

Minuto30.com .- Las autoridades ambientales han emitido una alerta de seguridad para los habitantes de la vereda Roblalito y sus alrededores, zona rural de Sonsón. Las autoridades y la comunidad han confirmado la presencia de un puma en la zona, el cual ha atacado animales en los últimos días.

El felino no es un rumor ni una sospecha, ya que ha sido visto directamente por varios habitantes del sector.

Si lo avista, informe de inmediato a la Alcaldía de Sonsón, o a la Policía.

