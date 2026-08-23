Resumen: El recién llegado futbolista colombiano fue el encargado de alzar la voz en un tributo del club brasileño que reafirma su vínculo eterno con el país. El alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, agradeció el conmovedor gesto.

«No son extranjeros, son hermanos»: Dylan Borrero lidera el emotivo homenaje de Chapecoense a Colombia

Minuto30.com .- El tiempo pasa, pero los lazos forjados en medio de la solidaridad y el dolor parecen hacerse cada vez más fuertes. Así quedó demostrado en las últimas horas gracias a un emotivo homenaje liderado por el futbolista colombiano Dylan Borrero, flamante refuerzo del club brasileño Chapecoense, que desencadenó un conmovedor cruce de mensajes con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Dylan Borrero, la voz de la hermandad

El equipo brasileño, cuya historia quedó marcada para siempre por el trágico accidente aéreo ocurrido en 2016 cerca de Medellín, quiso reafirmar su conexión especial con Colombia. Para ello, eligieron a Dylan Borrero como el rostro y la voz de un sentido mensaje institucional.

El jugador, recién llegado a la plantilla del ‘Verdão’, fue el encargado de leer un texto que expresa el profundo sentir del club hacia los deportistas cafeteros. En su intervención, Borrero dejó una reflexión que caló hondo en ambas aficiones, dejando en claro que los colombianos que llegan a defender la camiseta del Chapecoense no son vistos como «extranjeros», sino como «hermanos».

Un vínculo que trasciende el fútbol

Las palabras del jugador hacen de una publicación oficial en la cuenta de X (antes Twitter) del equipo brasileño. Acompañado de banderas y corazones verdes, el club reafirmó que el apoyo recibido en su momento más oscuro es algo que jamás olvidarán:

«Nuestra conexión con Colombia trasciende los límites del fútbol. Es hermandad, es gratitud, es una identificación que durará toda la vida. En nuestros corazones, en nuestra grada y en nuestra historia. Nosotros somos hermanos para siempre».

«Medellín es su casa»

El gesto de hermandad tuvo eco de inmediato en la capital antioqueña. Federico Gutiérrez, actual alcalde de la ciudad y quien también se encontraba al frente de la administración local durante la época de la tragedia, respondió a la publicación agradeciendo el tributo.

El alcalde reafirmó el cariño intacto de la ciudad hacia el club con un mensaje fraterno:

«Qué belleza. Gracias hermanos chapecoenses por este homenaje. Medellín es su casa. Irmãos para sempre».

Este intercambio, impulsado por las sentidas palabras de Borrero, reavivó la memoria de uno de los episodios más tristes, pero a la vez más solidarios, de la historia deportiva. Una vez más, quedó en evidencia que la unión entre Chapecoense y Medellín es, tal como lo expresaron, para siempre.