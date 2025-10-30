Resumen: El presidente colombiano vinculó directamente este percance con la persecución política, refiriéndose a las recientes declaraciones de Donald Trump

¡No solo fue en España, tampoco en Cabo Verde! Petro «humillado» por EE. UU. y sin poder tanquear el avión presidencial

Minuto30.com .- El presidente Gustavo Petro ha encendido la polémica diplomática al denunciar que el avión presidencial de Colombia tuvo problemas para cargar combustible en Cabo Verde (África) durante su trayecto desde Bogotá hacia Arabia Saudita, atribuyendo el inconveniente a presiones de Estados Unidos.

Petro Señala a una Empresa Estadounidense:

El mandatario reveló que la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) había contratado a una empresa estadounidense para el abastecimiento de combustible fuera del país, un error que, según él, nunca debió ocurrir.

«Fue la empresa norteamericana con la que la FAC contrató toda su gasolina fuera del país, cosa que nunca debió ocurrir, y el lugar fue Cabo Verde, en el África,» dijo Petro.

Petro aseguró que esta situación fue una «humillación de Estados Unidos», insinuando que ya se están sintiendo los efectos de las amenazas de inclusión en la Lista Clinton y las crecientes tensiones con Washington. Finalmente, el avión presidencial tuvo que abastecerse de combustible en España.

El Pulso con Donald Trump:

El presidente colombiano vinculó directamente este percance con la persecución política, refiriéndose a las recientes declaraciones de Donald Trump:

«El mundo sabe que me persigue Trump, porque me opuse al genocidio en Gaza y al crimen en el Caribe y no porque llevaba cocaína o porque tenía sobrina y cuñada mafiosa, o tío o porque estaba en el cartel de Pablo Escobar…»

La denuncia de Petro subraya el punto crítico en el que se encuentran las relaciones entre Colombia y Estados Unidos.