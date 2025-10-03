Resumen: El precandidato presidencial David Luna hizo un llamado a la clase política a superar las rivalidades históricas (como las de Uribe y Santos) y concentrarse en la Unidad Nacional. Afirmó que el verdadero enemigo es el narcotráfico y el caos institucional, y que lo "mínimo es hablar" entre los distintos sectores por el bien de Colombia.

No sean mejores amigos, no se amen, pero por Colombia háblense: el mensaje de unidad de David Luna

El precandidato presidencial David Luna lanzó un contundente llamado a la clase política del país, instándola a dejar de lado las rivalidades históricas y a concentrarse en la unidad para enfrentar lo que considera el «verdadero enemigo» de Colombia. Su reflexión se dio en el contexto de una nueva valla publicitaria y se enfocó en la necesidad de diálogo, incluso entre los sectores más polarizados.

Luna enfatizó que los aspirantes a la Presidencia «no tenemos por qué cargar esas heridas» y deben desvincularse de los odios del pasado. “No se amen, no sean los mejores amigos, pero por el bien de Colombia les digo: LO MÍNIMO ES HABLAR”, sentenció el precandidato, rechazando los calificativos polarizantes.

El mensaje de Luna apunta a una superación de la retórica política que divide al país, negándose a aceptar etiquetas extremas. «En mi cabeza no existe ni ‘santista guerrillero’, ni ‘uribista paraco’, con ambos trabajaremos por el país», afirmó, marcando una postura de centro y conciliación.

Según Luna, el foco de la política colombiana debe estar en los problemas reales que amenazan al país: el narcotráfico, el «Pacto de la Picota» (en referencia a los escándalos de corrupción en las cárceles) y, principalmente, un gobierno que, según él, «claramente quiere ausencia de instituciones y caos».

La reflexión de David Luna se convierte en un símbolo de su precampaña, buscando atraer a un electorado cansado de la polarización y centrar el debate en soluciones concretas y la reconstrucción institucional.

No sean mejores amigos, no se amen, pero por Colombia háblense: el mensaje de unidad de David Luna