David Luna Pide Tregua a Rivalidades Históricas Lo Mínimo es Hablar para Salvar a Colombia
Foto tomada de redes sociales.
No sean mejores amigos, no se amen, pero por Colombia háblense: el mensaje de unidad de David Luna

Resumen: El precandidato presidencial David Luna hizo un llamado a la clase política a superar las rivalidades históricas (como las de Uribe y Santos) y concentrarse en la Unidad Nacional. Afirmó que el verdadero enemigo es el narcotráfico y el caos institucional, y que lo "mínimo es hablar" entre los distintos sectores por el bien de Colombia.

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

El precandidato presidencial David Luna lanzó un contundente llamado a la clase política del país, instándola a dejar de lado las rivalidades históricas y a concentrarse en la unidad para enfrentar lo que considera el «verdadero enemigo» de Colombia. Su reflexión se dio en el contexto de una nueva valla publicitaria y se enfocó en la necesidad de diálogo, incluso entre los sectores más polarizados.

Luna enfatizó que los aspirantes a la Presidencia «no tenemos por qué cargar esas heridas» y deben desvincularse de los odios del pasado. “No se amen, no sean los mejores amigos, pero por el bien de Colombia les digo: LO MÍNIMO ES HABLAR”, sentenció el precandidato, rechazando los calificativos polarizantes.

El mensaje de Luna apunta a una superación de la retórica política que divide al país, negándose a aceptar etiquetas extremas. «En mi cabeza no existe ni ‘santista guerrillero’, ni ‘uribista paraco’, con ambos trabajaremos por el país», afirmó, marcando una postura de centro y conciliación.

Según Luna, el foco de la política colombiana debe estar en los problemas reales que amenazan al país: el narcotráfico, el «Pacto de la Picota» (en referencia a los escándalos de corrupción en las cárceles) y, principalmente, un gobierno que, según él, «claramente quiere ausencia de instituciones y caos».

La reflexión de David Luna se convierte en un símbolo de su precampaña, buscando atraer a un electorado cansado de la polarización y centrar el debate en soluciones concretas y la reconstrucción institucional.

No sean mejores amigos, no se amen, pero por Colombia háblense: el mensaje de unidad de David Luna

Compartir:
  • Comentarios

    • Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio

    Fico Gutiérrez habla sobre las más recientes conclusiones de seguridad en la ciudad