¡No se soportan ni entre ellos mismos! Hinchas de Atlético Nacional se enfrentaron entre sí en El Campín

La tensión se apoderó del Estadio Nemesio Camacho El Campín tras el pitazo final del encuentro entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional.

A pesar de que el conjunto verdolaga se llevó la victoria con un marcador de 2-1, la celebración se vio empañada por violentos disturbios protagonizados, irónicamente, por los propios seguidores del equipo antioqueño.

En un hecho que ha generado desconcierto entre la opinión pública, facciones de la hinchada visitante se enfrentaron entre sí en las tribunas lateral norte y oriental norte, transformando un escenario deportivo en un campo de batalla.

Las imágenes captadas en el lugar muestran una situación de caos absoluto, donde decenas de personas se agreden físicamente mientras el grueso de la multitud intenta alejarse del foco del conflicto.

En medio de las graderías, se observa cómo la violencia escala rápidamente, obligando a la intervención de la fuerza pública.

La gravedad de la situación fue tal que el sistema de sonido local tuvo que emitir llamados urgentes a la calma, mismos que eran ignorados por los revoltosos.

Lo que más llama la atención de las autoridades y los analistas es que el enfrentamiento se produjo entre personas que comparten los mismos colores, especialmente después de obtener un resultado deportivo favorable.

Mientras algunos barristas trepaban las mallas y se lanzaban objetos, otros asistentes reprochaban la actitud de los violentos, señalando la falta de coherencia de pelear en medio de un triunfo.

Preliminarmente, se ha confirmado que los hinchas de Independiente Santa Fe no estuvieron involucrados en estos focos de agresión, centrándose el problema exclusivamente en la parcialidad paisa.

Ante estos lamentables sucesos, se espera que las autoridades locales y los organismos deportivos tomen medidas ejemplares.

Este nuevo episodio de intolerancia en el fútbol colombiano pone en duda la seguridad en los estadios y podría acarrear sanciones severas para los hinchas de Atlético Nacional.

Entre las consecuencias más probables se baraja el cierre definitivo de las puertas de El Campín para la hinchada verde en futuros compromisos.

Esto sería una medida de control para evitar que la violencia interna de sus seguidores siga poniendo en riesgo la integridad de los asistentes y el espectáculo deportivo.

