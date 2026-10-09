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¡No se salvó «el poderoso»! Dimayor sancionó al Medellín por agresión a Daniel Torres

En el minuto 76 un espectador ubicado en la tribuna occidental lanzó una moneda que impactó en el rostro de Daniel Torres

Publicado por: SoloDuque

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¡No se salvó «el poderoso»! Dimayor sancionó al Medellín por agresión a Daniel Torres

Resumen: El Medellín argumentó que se trató de una conducta individual y destacó su colaboración para identificar a los responsables. Sin embargo, el Comité concluyó que las medidas de seguridad del sector fueron insuficientes para impedir la agresión y que el carácter aislado del hecho no excluía la responsabilidad disciplinaria del club.

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Minuto30.com .- El Comité Disciplinario del Campeonato de la Dimayor sancionó al Independiente Medellín con dos fechas de suspensión parcial de plaza y una multa de $17.509.050 por la agresión contra Daniel Torres, jugador de Independiente Santa Fe, durante el partido de la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2026.

La decisión, consignada en el artículo 5 de la Resolución 101 del 9 de octubre de 2026, ordena el cierre de la Tribuna Occidental Baja, Sector 3. La medida no implica el cierre de todo el estadio ni de toda la tribuna occidental.

¿Cómo deberá cumplir la sanción el Medellín?

La suspensión se aplicará durante dos encuentros en los que el DIM actúe como local, cualquiera que sea el estadio. Si juega en otro escenario, la clausura recaerá sobre el sector equivalente a Occidental Baja, Sector 3.

Durante el cumplimiento de la sanción, esa zona deberá permanecer completamente cerrada y delimitada, sin acceso ni tránsito de espectadores. La multa corresponde a diez salarios mínimos mensuales legales vigentes, según lo establecido en la resolución.

La agresión que originó el castigo

Los hechos ocurrieron el 5 de octubre en el estadio Metropolitano de Ditaires. Según los informes oficiales citados por el Comité, en el minuto 76 un espectador ubicado en la tribuna occidental lanzó una moneda que impactó en el rostro de Daniel Torres, quien acababa de ser sustituido.

El golpe le causó una herida visible y obligó a detener el partido durante tres minutos. El encuentro continuó después de que la Policía garantizara las condiciones de seguridad.

¿Por qué fue sancionado el club?

El Medellín argumentó que se trató de una conducta individual y destacó su colaboración para identificar a los responsables. Sin embargo, el Comité concluyó que las medidas de seguridad del sector fueron insuficientes para impedir la agresión y que el carácter aislado del hecho no excluía la responsabilidad disciplinaria del club.

Al fijar el castigo, el órgano disciplinario sí valoró que no hubo lanzamientos reiterados, invasión de cancha ni disturbios colectivos, además de las acciones posteriores del DIM. Por esas circunstancias impuso el mínimo del marco sancionatorio aplicable y limitó el cierre al sector señalado.

La decisión se fundamenta en los numerales 1, 4, 5, 6 y 9 del artículo 84 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol. Contra la sanción procede recurso de reposición ante el mismo Comité Disciplinario del Campeonato.

Lea acá la resolución

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Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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