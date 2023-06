Pese al escándalo que se vive en el gabinete de Petro, no se retirará la reforma a la salud

in

Luego de que se suspendiera las reformas sociales por el escándalo que envuelve al gabinete del presidente Gustavo Petro, se aclaró que no se retirará la reforma a la salud.

El viceministro de Salud, Jaime Urrego, aseguró que pese a los pedimentos hechos por diversos gremios del sector para bajar la reformo, no se hará.

Por otro lado, cerca de 90 mil personas han firmado una petición para que el Gobierno Nacional retire el proyecto de las reformas.

“En este momento se habló de congelación, no de que no se va a continuar, o sea, en este momento no se habla de retiro del proyecto. El proyecto está pendiente para ser debatido en su segundo debate en la plenaria de la cámara, y al día de hoy la decisión es continuar adelante”, indicó el viceministro de Salud Pública, Jaime Urrego.

