“No sé por qué tanto escándalo”: Esperanza Gómez habló sobre su ‘candente’ publicación de Twitter

La reconocida actriz porno Esperanza Gómez que fue tendencia nacional en Twitter habló sobre el ‘candente’ video que publicó en esa red social, el cual creo polémica por el tamaño de su clítoris. “No sé por qué tanto escándalo, si llevo desde el año 2009 mostrando mi cuerpo en plena acción. Entonces, no sé cuál es el escándalo” expresó entre risas la actriz porno.

Lea también: VIDEO: ¿‘Muy rico’ o muy desagradable? Polémica en Twitter por el tamaño del clítoris de Esperanza Gómez

“La verdad, yo no soy del tipo de personas que sube algo y está pendiente de qué dicen o qué no dicen. Yo simplemente lo subo y no me importa lo que la gente comente, porque si uno le presta atención a eso, eso empieza a afectar. Entonces, ‘ojos que no ven, corazón que no siente’”, expresó en una conversación que sostuvo con la periodista Vicky Dávila.

Asimismo, expresó que fue un video totalmente diferente y que lo hizo para atraer más gente al sitio donde tiene sus “contenidos explícitos”, donde la gente debe “pagar una membresía que al mes cuesta 22 dólares”.

center>

center>