Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8 2 - 8
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8 2 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡No se pierda si va para el sur! Conozca los cambios viales que hay en Sabaneta

    Transite con extrema precaución

    Publicado por: SoloDuque

    Parque de Sabaneta. Foto de archivo Minuto30
    ¡No se pierda si va para el sur! Conozca los cambios viales que hay en Sabaneta

    Resumen: Las autoridades de tránsito hacen un llamado urgente a los conductores y residentes de la zona para que transiten con extrema precaución

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Con el objetivo de mejorar la movilidad, garantizar el orden en las calles y fortalecer la seguridad vial, la Alcaldía de Sabaneta anunció la implementación de nuevas modificaciones en los sentidos de circulación en diferentes puntos del municipio.

    De acuerdo con la información oficial, los cambios viales aplican específicamente para las siguientes zonas:

    Vereda La Doctora

    Vereda San José

    Sector Fidelena

    Sector Aves María

    Las autoridades de tránsito hacen un llamado urgente a los conductores y residentes de la zona para que transiten con extrema precaución y presten especial atención a la nueva señalización instalada en estos corredores.

    La administración municipal invita a la ciudadanía a informarse y acatar estas modificaciones normativas para evitar contratiempos en sus desplazamientos, prevenir siniestros viales y evitar posibles sanciones o multas pedagógicas y económicas.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.