¡No se pierda si va para el sur! Conozca los cambios viales que hay en Sabaneta

Resumen: Las autoridades de tránsito hacen un llamado urgente a los conductores y residentes de la zona para que transiten con extrema precaución
Minuto30.com .- Con el objetivo de mejorar la movilidad, garantizar el orden en las calles y fortalecer la seguridad vial, la Alcaldía de Sabaneta anunció la implementación de nuevas modificaciones en los sentidos de circulación en diferentes puntos del municipio.
De acuerdo con la información oficial, los cambios viales aplican específicamente para las siguientes zonas:
Vereda La Doctora
Vereda San José
Sector Fidelena
Sector Aves María
Las autoridades de tránsito hacen un llamado urgente a los conductores y residentes de la zona para que transiten con extrema precaución y presten especial atención a la nueva señalización instalada en estos corredores.
La administración municipal invita a la ciudadanía a informarse y acatar estas modificaciones normativas para evitar contratiempos en sus desplazamientos, prevenir siniestros viales y evitar posibles sanciones o multas pedagógicas y económicas.
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