“No se imponen decisiones por encima de la Corte”: Procurador responde a petición de Trump de usar glifosato

Después de que el presidente de Estados Unidos se planteara a Iván Duque que debía hacer aspersión con glifosato para enfrentar las drogas, el procurador general Fernando Carrillo se pronunció rechazando esta petición.

“Si no haces aspersión, no podrás deshacerte de ellos”, le dijo Trump a Duque, frente a lo que Carrillo aseguró que el mandatario estadounidense debe entender que no hay nadie en Colombia que imponga decisiones por encima de la Corte Constitucional.

Lea también: “Bueno, vas a tener que hacer aspersión”, le dijo Trump a Iván Duque en relación con las drogas en Colombia

“Considero que el Gobierno de los Estados Unidos entiende perfectamente que en Colombia no se imponen decisiones por encima de lo que la Corte Constitucional ha previsto. Ya existe una política pública frente al tema de las fumigaciones con glifosato que se debe poner en marcha”, aseguró el procurador.

Cabe resaltar que el gobierno de Iván Duque ha defendido la aspersión y ha argumentado que es necesaria para luchar contra el narcotráfico en el país, pero la Corte ha requerido que se garanticen ciertas condiciones exigidas.