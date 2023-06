VIDEO. ¡No se ilusionen mucho! Eln seguirá extorsionando y secuestrando, eso no entró en el ‘cese al fuego’

in

Luego de un día de ilusión, tras el anuncio de la firma del documento que marca el cese al fuego entre el Eln y el Gobierno, una declaración de ‘Pablo Beltrán’, jefe negociador del Eln, generó una profunda decepción.

En el imaginario común está que cuando se habla de la firma de un cese al fuego, se incluye, por ejemplo, que el grupo que lo firma no va a realizar actos que atenten contra los derechos de las personas, sin embargo, lo ‘acordado’, es bastante limitado.

La más reciente declaración de ‘Pablo Beltrán’, jefe negociador del Eln en Cuba, entregada a varios periodistas que cubren el evento en la Habana, ha sido interpretada como un baño de agua fría.

Según el guerrillero “las operaciones de finanzas del Eln se comenzaron a discutir aquí, pero esa discusión no terminó”, a lo que indicó que “se va a seguir discutiendo”.

En la entrevista señaló que “en estos protocolos no entraron, se aspira que más adelante si, si ve que es muy preciso”, recalcó ‘Pablo Beltrán´’.

En medio de la tensa entrevista, uno de los periodistas le preguntó: “¿qué se entiende como finanzas?” a lo que ‘Beltrán’ respondió “dígame usted que es, por ejemplo, si nosotros cobramos en las regiones, eso son finanzas del Eln”.

Así las cosas, el cobro de las regiones, judicialmente conocido como extorsiones “por ahora se mantendrán”.

Pero la entrevista no paró ahí. Los periodistas, inquietos por lo que estaban escuchando, preguntaron sobre otro flagelo, el de los secuestros, y la respuesta fue igual de dura.

“Nosotros no hablamos de secuestro, hablamos de retenciones, si no son necesarias no se harán”, manifestó y ante la incredulidad del periodista frente a lo que estaba escuchando y buscando aclarar volvió a preguntar, ahora usando los mismos términos del guerrillero.

“Hay posibilidades de que haya retenciones” y la respuesta, con sonrisa incluida fue “ponga la cabeza a pensar” agregando una pregunta a modo de entrevistador, “por ejemplo, ¿para usted qué es necesario?” y sentenció el mensaje con un “yo lo que le digo es, si les quedó claro, comuniquen eso”.

El video, que se ha viralizado en las redes sociales, concluye con una pregunta frente a un tercer tema igualmente complejo.

En la improvisada rueda de prensa le consultaron a ‘Pablo Beltrán’ sobre si el Eln seguirá con prácticas como el reclutamiento a menores de edad, a lo que el jefe negociador del Eln respondió “dejemos ahí”.

Por ahora el gobierno del presidente Gustavo Petro, no se ha pronunciado frente a las polémicas declaraciones.

