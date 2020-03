¡Ya no se hará!, la medida de no pagar los servicios públicos en todos los estratos de Bogotá

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, contó que no se pudo lograr la propuesta que ella quería, se trataba de suspender el pago de los servicios públicos durante un mes en todos los estratos de la capital del país.

Así lo detalló en entrevista con La FM, “mi propuesta era: estos 23 días de cuarentena descontémoslo de la factura que les va a llegar en mayo, mi propuesta era esa concreta. El presidente me dijo déjeme lo estudiamos porque si lo hace en Bogotá toca hacerlo en otras partes del país, veamos que se puede hacer”.

La alcaldesa de Bogotá hace poco había anunciado que no se cobrarían servicios públicos domiciliarios a ningún estrato desde el 20 de marzo hasta el 20 de abril, pero las cosas cambiaron luego de que habló con el presidente Iván Duque sobre el tema.

En diálogo con el presidente Duque, decidieron solo beneficiar a los estratos 1 y 2 porque no alcanzan los recursos para abarcar a toda la ciudad.

“Concluyó que no se puede dar ningún apoyo al estrato 3, que no lo ven viable, que sería difícil en otras ciudades, entonces que solo van a dar apoyo al estrato 1 y 2, pero nadie más porque no alcanza la plata”, expresó Claudia López.

La alcaldesa terminó diciendo que el presidente dijo que no se podía aplicar en todos los estratos de Bogotá, porque si se hacía en la capital se debía hacer en el resto del país. “Él quiere tomar medidas que sirvan a todos por igual”, informó Claudia López.