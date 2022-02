¿Por qué ‘No se habla de Bruno’ no estará nominada a los Oscar?

in

Desde que se estrenó la película animada Encanto ha cautivado a la audiencia no sólo con las referencias de flora, fauna, alimentación y vestimenta que tomó de Colombia, sino también con sus canciones.

El tema principal de la cinta de Disney que relata la historia de los Madrigal, ‘Colombia, mi encanto’ ha sido reproducido y entonado por millones de niños de todo el mundo, mientras que ‘No se habla de Bruno’, el sencillo que interpretan Carolina Gaitán y Mauro Castillo ha superado incluso el éxito de Frozen, Let It Go.

A pesar del éxito que ambos temas han conseguido, fue ‘Dos Oruguitas’, la canción para la cual prestó su voz Sebastián Yatra, la que el compositor de la banda sonora de la película Lin-Manuel Miranda, seleccionó para competir en la categoría de Mejor Canción Original de los Oscar 2022.

La decisión habría dejado a varios asombrados, por lo que Miranda decidió explicarla durante una entrevista con E! News, donde aseguró que todo se reduce principalmente a restricciones de nominación.

«Es un producto del éxito de (Howard) Ashman y (Alan) Menken en realidad fueron tan buenos y dirigieron la mesa durante tanto tiempo en los Oscar que hay una regla de Alan Menken como, no puedes enviar más de dos», enfatizó el famoso compositor oriundo de Estados Unidos.

Por esta razón, ‘No se habla de Bruno’ de Encanto no estará nominada a los Oscar.

«El objetivo siempre es, más o menos, enviar lo que creas que representa mejor la película en su conjunto», profundizó Lin-Manuel Miranda.

Para leer más noticias, clic aquí.

También le puede interesar…