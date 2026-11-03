«No se ha puesto ni un ladrillo»: ministra TIC exige devolución de $234.399 millones por Centros PotencIA

Resumen: El MinTIC exigió la devolución de $234.399 millones girados durante el Gobierno Petro para los Centros PotencIA, que nunca se construyeron. La Contraloría reportó, con corte a abril de 2026, un avance de 2,09% en los contratos de obra, aún en etapa de estudios y diseños, y obras paralizadas desde noviembre de 2025; en abril el MinTIC anunció que no prorrogaría el convenio y el exministro Lizcano asegura que se frenó por decisión del expresidente Petro.

El Ministerio de las TIC del Gobierno de Abelardo de la Espriella exigió la devolución de $234.399 millones que, según la actual administración, el Gobierno de Gustavo Petro giró a una fiduciaria para la construcción de los Centros PotencIA, el proyecto estrella de inteligencia artificial del entonces ministro Mauricio Lizcano, que no dejó ningún centro construido ni en funcionamiento.

«No se ha puesto ni un ladrillo en ningún municipio«, afirmó la ministra de las TIC, Alexandra Falla, según informó El Universal. La funcionaria aseguró que los recursos permanecen «dormidos en un banco», lo calificó de «imperdonable» y explicó, de acuerdo con Caracol, que por instrucción del presidente De la Espriella el Gobierno reclamará los dineros girados por la administración anterior para proteger los recursos públicos y establecer posibles responsabilidades.

La promesa: 60 centros en 26 departamentos

El proyecto se estructuró mediante el Contrato Interadministrativo 1872 de 2024, suscrito en septiembre de ese año entre el Fondo Único de las TIC (FUTIC) y la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) por $234.399.711.669, con un plazo de ejecución de 19 meses. Según el contrato, al que tuvo acceso Minuto30, el objetivo era construir y dotar 60 Centros PotencIA en 60 municipios de 26 departamentos, con los que se prometía beneficiar a cerca de 7 millones de personas al año. Según el MinTIC actual, la meta inicial era de 75 centros y luego se redujo a 60.

En su informe de gestión 2024-2025 al Congreso, el MinTIC reportó que a junio de 2025 tenía la viabilidad técnica y jurídica de 55 municipios y 55 convenios suscritos con entes territoriales, y que el presupuesto obligado al 31 de diciembre de 2024 para el proyecto era de $223.522 millones.

El contrato preveía el giro de los recursos a un patrimonio autónomo en dos desembolsos: uno inicial de $4.403 millones y un segundo de $229.996 millones, condicionado a la aprobación de los estudios de viabilidad jurídica y técnica de los predios.

Contraloría: contratos de obra con 2,09% de avance

La Contraloría General de la República inició el seguimiento del contrato el 20 de enero de 2026. Según su informe, con corte a abril, el avance de los contratos de obra era de apenas 2,09%: una etapa inicial de estudios, diseños, licencias y permisos que ni siquiera había terminado. El avance general del programa, que incluye la estructuración a cargo de Findeter, llegaba al 17,71%. Según ese informe, con corte a abril las obras llevaban paralizadas desde noviembre de 2025.

El ente de control identificó debilidades en la planeación contractual, problemas para viabilizar los predios y dificultades para obtener licencias de construcción, y alertó por la «permanencia prolongada de recursos en fiduciarias». Según su reporte, a esa fecha el MinTIC había desembolsado $4.056 millones a Findeter y autorizado pagos de interventoría por $37,4 millones.

En abril el MinTIC anunció que no prorrogaría el convenio

El 28 de abril de 2026 el MinTIC anunció que no prorrogaría el convenio con Findeter, según el comunicado oficial citado por Portafolio, Semana e Infobae. La entonces ministra Carina Murcia dijo que, tras 17 meses de ejecución, el proyecto no había superado la etapa de planeación ni iniciado obras en ninguno de los 60 centros previstos. En ese anuncio, la cartera afirmó que el único giro efectuado era cercano a $4.000 millones, correspondiente a asistencia técnica ya ejecutada, que los recursos estaban protegidos y que «no se ha generado pérdida de dinero público». Con la decisión, informó entonces, se iniciaba el proceso de liquidación y reintegro de los recursos a la Nación y al FUTIC.

La plata en la fiduciaria: lo que falta precisar

Los documentos y las declaraciones públicas permiten establecer hasta dónde llega la trazabilidad de los recursos. El contrato ordenaba girarlos al patrimonio autónomo en dos desembolsos condicionados; el informe de gestión del MinTIC reportó $223.522 millones obligados a fin de 2024; la administración Petro dijo en abril de 2026 que el único giro efectuado era cercano a $4.000 millones; y la administración actual afirma que el Gobierno anterior giró el 100% de los recursos ($234.399 millones) a la fiduciaria, donde permanecen sin ejecutarse. No son magnitudes directamente comparables: unas corresponden a obligaciones presupuestales y otras a transferencias o pagos; queda por precisar públicamente el estado actualizado de los recursos: cuánto se giró, cuánto se desembolsó y cuánto se ha reintegrado.

Lizcano responde: dice que Petro ordenó frenarlo

A través de su cuenta de X, el exministro Mauricio Lizcano, que renunció al cargo en enero de 2025, aseguró que dejó el proyecto estructurado y el convenio firmado, y que no estuvo a cargo de la ejecución posterior. «Según me informaron algunas fuentes, al presidente Petro no le gustaba el proyecto y habría dado la orden de cancelarlo«, escribió, de acuerdo con Caracol.

Lizcano recordó que el propio MinTIC anunció en abril el reintegro de los recursos y que se le pidió a la fiduciaria no hacer más desembolsos. «La protección de esos recursos no comenzó con esta administración. Corresponde ahora precisar el estado actualizado de los recursos, completar los trámites de liquidación y reintegro que estén pendientes», señaló.

La ministra Falla también cuestionó, según El Universal, que varias alcaldías adelantaron adecuaciones de terrenos, demoliciones y trámites de licencias esperando los centros, sin que nada se construyera: «Lo ocurrido no es un simple retraso administrativo, sino haber usado las ilusiones de las regiones para hacer política».

La otra polémica: los millones en publicidad y eventos

A la parálisis de los centros se suma una denuncia anterior. En agosto de 2024, el columnista de SEMANA Aurelio Suárez afirmó que Lizcano había gastado $29.660 millones del FUTIC en publicidad y eventos (unos $81,2 millones diarios, en su cálculo) a través de los contratos 683-2024, 1291-2023, 785-2023 y 1342-2024.

El contrato 1342 de 2024, al que Minuto30 también tuvo acceso, fue adjudicado al Consorcio Masin TIC 2024 por $11.447.247.687, mediante la licitación pública FTIC-LP-002-2024, para apoyar las acciones logísticas, técnicas y operativas de la estrategia de divulgación del MinTIC. Según Suárez, con ese contrato se financió la operación de la Cumbre Ministerial Latinoamericana y del Caribe de Inteligencia Artificial. Consultado entonces por SEMANA, Lizcano respondió que la información de la columna era «simplemente una mentira».

¿Qué sigue?

En su informe con corte a abril de 2026, la Contraloría señaló que mantenía el seguimiento fiscal del contrato 1872-2024 y sus derivados; el Gobierno actual anunció que exigirá la devolución de los recursos y que buscará establecer responsabilidades, y quedan pendientes los trámites de liquidación y reintegro que el propio Lizcano mencionó en su respuesta. La promesa de convertir a Colombia en potencia en inteligencia artificial sigue sin cumplirse en los 60 municipios que esperaban su Centro PotencIA.