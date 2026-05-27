Resumen: Kendall Jenner y Jacob Elordi fueron vistos compartiendo una salida en Santa Bárbara, donde protagonizaron varios gestos de cariño que aumentaron los rumores sobre su relación. La pareja fue captada tras una cena con amigos y las imágenes rápidamente se volvieron tendencia en redes y medios internacionales.

¡No se esconden más! Kendall Jenner y Jacob Elordi confirmarían su relación con romántica salida en California

El romance entre Kendall Jenner y Jacob Elordi parece avanzar cada vez con más fuerza. Luego de varias semanas de rumores y encuentros alejados de los reflectores, la modelo y el actor australiano fueron vistos compartiendo una salida en Santa Bárbara, donde dejaron en evidencia la cercanía y complicidad que existe entre ambos.

Las imágenes, difundidas por Daily Mail, muestran a la pareja tras una cena junto a un pequeño grupo de amigos. Aunque en los últimos meses habían intentado mantener el vínculo en reserva, esta vez los gestos de cariño en público terminaron alimentando aún más las versiones sobre una relación sentimental consolidada.

Según testigos citados por medios internacionales, la velada transcurrió en un ambiente relajado. Kendall y Jacob compartieron conversaciones, risas y una actitud cercana durante toda la noche. Sin embargo, fue al abandonar el restaurante cuando ocurrieron las escenas que terminaron robándose toda la atención.

Mientras esperaban su vehículo, el actor de Euphoria fue captado abrazando a la empresaria y acariciándole el cuello de manera afectuosa mientras hablaban. Los videos también muestran al actor rodeándola con el brazo antes de retirarse del lugar.

Las imágenes que terminaron alimentando los rumores

Aunque desde hace meses circulaban especulaciones sobre un posible romance, esta salida en Santa Bárbara se convirtió en la señal más evidente hasta ahora sobre la cercanía entre ambos. Las demostraciones de afecto ocurrieron frente a otras personas y sin intentar evitar las cámaras.

Las versiones sobre la relación comenzaron a crecer después de que varios asistentes aseguraran haber visto a Kendall y Jacob besándose durante una fiesta posterior a una presentación de Justin Bieber en el festival Coachella.

Poco después, medios estadounidenses reportaron que ambos realizaron un viaje juntos a la isla de Kaua’i, en Hawái, donde intentaron mantenerse alejados de la atención mediática.

Kendall Jenner and Jacob Elordi may be Hollywood’s newest It-couple, with paparazzi constantly chasing a glimpse of the pair, but one woman in Hawaii caught them on camera completely by accident. Kaitlin Marcelo was being recorded petting a dog on a beach in Hawaii when the pair… pic.twitter.com/4TlIhwHVLl — Storyful (@Storyful) May 27, 2026

De la amistad a una relación cada vez más cercana

La conexión entre Kendall Jenner y Jacob Elordi no es reciente. De acuerdo con publicaciones internacionales, ambos se conocen desde hace varios años y coincidieron en distintos eventos relacionados con la industria del entretenimiento.

Uno de esos encuentros ocurrió en 2022 durante la fiesta de cumpleaños de Kendall. Más adelante también compartieron espacios en la tradicional celebración organizada por Vanity Fair después de los Premios Oscar.

En medio de las versiones sobre el inicio de la relación, algunos medios señalaron que Kylie Jenner habría influido en el acercamiento entre ambos debido a su relación con Timothée Chalamet.

Hasta ahora, ni Kendall Jenner ni Jacob Elordi han confirmado públicamente el romance. Sin embargo, las recientes imágenes en Santa Bárbara se convirtieron en la señal más clara hasta el momento de la etapa sentimental que ambos estarían viviendo.