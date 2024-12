¡No se deje tumbar! El bus turístico de Cali es gratuito, solo hay que inscribirse

Minuto30.com .- La Secretaría de Turismo de Cali ha emitido una alerta a la ciudadanía sobre actividades fraudulentas relacionadas con el servicio del bus turístico de la ciudad. El pasado domingo 8 de diciembre, se reportó que 30 personas fueron engañadas al pagar una suma de dinero a través de una página web, que les prometía un cupo asegurado en el bus turístico.

Tenga en cuenta que este servicio es completamente gratuito y se gestiona exclusivamente a través de un proceso de inscripción en el portal oficial de la Alcaldía de Cali. El enlace para las inscripciones está disponible únicamente en los canales oficiales de la Secretaría, como su página web y redes sociales verificadas.

Ante este tipo de estafas, las autoridades hacen un llamado urgente a la ciudadanía para que no caigan en fraudes. Se recuerda que no se realiza ningún cobro por la inscripción ni por el servicio del bus turístico, y que las inscripciones no se gestionan por intermediarios ni a través de plataformas externas. Cualquier solicitud de pago para acceder al servicio es un intento de fraude.

La Secretaría de Turismo de Cali exhorta a los ciudadanos a confirmar cualquier duda o información directamente con la entidad. Para ello, se recomienda utilizar los canales oficiales y evitar recurrir a páginas o contactos no verificados.

Con esta alerta, las autoridades buscan garantizar la transparencia y seguridad del servicio, evitando que más personas sean víctimas de estas actividades fraudulentas.

