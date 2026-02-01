Resumen: La Policía de Bogotá, a través del Gaula, reforzó los controles y operativos en la Zona T, Modelia y Galerías para prevenir el ‘paseo millonario’, con verificación de vehículos, puntos seguros para tomar transporte y acciones pedagógicas dirigidas a ciudadanos, conductores y establecimientos nocturnos. Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar cualquier hecho sospechoso a la línea 123.

¡No se deje engañar! Policía blinda la Zona T, Modelia y Galerías contra el ‘paseo millonario’

La Policía Metropolitana de Bogotá reforzó los operativos de seguridad en zonas de alta concurrencia como la Zona T, Modelia y Galerías, con el fin de prevenir el delito conocido como ‘paseo millonario’, una modalidad que continúa afectando a ciudadanos, especialmente durante la noche y los fines de semana.

Las acciones son lideradas por el Gaula de la Policía y hacen parte de la estrategia integral Bogotá Camina Segura, en articulación con gremios como Asobares, asociaciones de taxistas y las secretarías de Gobierno, Seguridad y Movilidad. El objetivo principal es fortalecer la prevención y garantizar traslados seguros para quienes frecuentan estos sectores comerciales y de entretenimiento.

Durante las jornadas, los uniformados realizan verificación e identificación de vehículos de transporte público, especialmente taxis, en puntos estratégicos previamente definidos como zonas seguras o zonas amarillas. Estos espacios permiten a los ciudadanos abordar el transporte bajo supervisión policial, reduciendo el riesgo de ser víctimas de este delito.

Estuvimos en diferentes zonas de rumba comprobando que el transporte que tomaran los ciudadanos de regreso a casa fuera seguro, verificando datos de vehículos y conductores. Con este despliegue la @Bogota trabaja en la protección de los ciudadanos. La prevención es el primer… pic.twitter.com/yLQke5u70T — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) February 1, 2026 Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Además de los controles, las autoridades entregan recomendaciones de autoprotección a peatones, conductores y propietarios de establecimientos comerciales. En el caso de bares y locales nocturnos, se insiste en la importancia de orientar a los clientes hacia los puntos autorizados para tomar transporte de manera segura.

Esto le podría interesar: Golpe a ‘Los Chatas’ en San Rafael: Les pillaron el depósito donde guardaban estupefacientes

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Giovanni Cristancho, explicó que estas labores buscan combinar control y pedagogía, resaltando que el Gaula cuenta con personal especializado en antisecuestro y antiextorsión para atender este tipo de situaciones. Según indicó, la intención es que los ciudadanos puedan disfrutar de espacios de esparcimiento, pero adoptando medidas básicas de seguridad al momento de movilizarse.

Las cifras respaldan la necesidad de estos operativos. Durante el año 2025 se reportaron 27 casos de ‘paseo millonario’ tipificados como secuestro, lo que derivó en la captura de 52 personas, de las cuales el 92 % recibió medida de aseguramiento intramural. Asimismo, las autoridades lograron la desarticulación de cinco estructuras criminales dedicadas a este delito en la ciudad.

La Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier hecho sospechoso o delictivo a través de la Línea de Emergencias 123, recordando que la información oportuna es clave para fortalecer las investigaciones y combatir este tipo de criminalidad en Bogotá.