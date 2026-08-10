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Resumen: Esta persona NO pertenece a la institución y no representa los principios, valores ni procedimientos que caracterizan a nuestros soldados, confirma el Ejército Nacional a través de sus redes

¡No se deje engañar! Ejército denuncia a falso militar que genera desinformación usando sus prendas

Minuto30.com .- En las últimas horas, el Ejército Nacional emitió una alerta urgente dirigida a toda la ciudadanía para evitar que caigan en engaños o sean víctimas de manipulación por parte de un individuo que está suplantando a la autoridad militar.

De acuerdo con la denuncia pública, un hombre civil se encuentra utilizando prendas exclusivas de las Fuerzas Militares para hacerse pasar por un soldado activo. Su objetivo, según las autoridades, es aprovechar el respeto que genera el uniforme para engañar a la población.

Desinformación y fines irregulares

Las alarmas se encendieron luego de que se detectara que este sujeto está empleando indebidamente el nombre y la imagen institucional de la Fuerza Pública. Según el reporte oficial, el falso militar estaría aprovechando esta fachada para «generar desinformación y realizar actividades ajenas a la profesión militar».

Personajes como Gustavo Petro y Gustavo Bolívar están promoviendo campañas con lo que serían noticias falsas en redes sociales.

Comunicado oficial del Ejército

Frente a la gravedad de los hechos, que comprometen el buen nombre de la institución y la seguridad ciudadana, el Comando del Ejército fue tajante en desmarcarse de las acciones de este individuo y envió el siguiente mensaje a la opinión pública:

Ejército hace un llamado ala ciudadanía ano caer en engaños Ejército hace un llamado ala ciudadanía ano caer en engaños

«El EJÉRCITO NACIONAL se permite aclarar a la opinión pública que esta persona NO pertenece a la institución y no representa los principios, valores ni procedimientos que caracterizan a nuestros soldados».

Recomendaciones de seguridad

Las autoridades hacen un llamado a la comunidad bajo la consigna «No se deje engañar». Para evitar ser víctima de este tipo de suplantaciones, se recomienda:

Verificar la identidad: Todo miembro de la Fuerza Pública debe portar su respectiva identificación militar.

Desconfiar de procedimientos inusuales: Los soldados no realizan cobros a nombre propio ni promueven cadenas de desinformación política o social.

Denunciar: Si usted observa a una persona con comportamiento sospechoso portando prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, repórtelo inmediatamente a la línea 123 de la Policía Nacional o a las líneas de atención del Gaula Militar (147).

Cabe recordar que la utilización ilegal de uniformes e insignias de uso privativo de la Fuerza Pública es un delito consagrado en el Código Penal Colombiano.

El video del falso soldado fue compartido por Gustavo Petro y Gustavo Bolívar… sin pena alguna