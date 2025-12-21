Si va a consumir licor en un establecimiento, exija que la botella sea abierta en su presencia

Resumen: En esta época pueden aumentar las intoxicaciones por alimentos debido al consumo excesivo de ciertos productos o la mala manipulación

¡No se dañe el parche! Recomendaciones ante la celebración de Navidad y la Feria de Cali

Durante las fiestas decembrinas y la Feria de Cali en su versión número 68, la Secretaría de Salud da algunas recomendaciones claves para que la ciudadanía evite intoxicaciones por alcohol adulterado, Enfermedades Transmitidas por Alimentos-ETA y la mezcla del alcohol con los sueros de hidratación y de rehidratación oral.

Según el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud-RIPS, en lo que va del año, las personas que usan los servicios de salud según el tipo de sustancia, en tercer lugar es por bebidas alcohólicas, y por intoxicaciones agudas, es la segunda causa.

Aunque hasta ahora no se han presentado casos de intoxicación por licor adulterado en el Distrito, es importante seguir las recomendaciones del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos-INVIMA.

Desconfíe de bebidas alcohólicas con precios más bajos comparados con los ofertados regularmente en el mercado, ya que puede tratarse de un licor fraudulento o adulterado.

Recuerde la importancia de cerciorarse de la integridad de los sellos y escanear el código QR con el que debe contar la botella.

Asegúrese de que las etiquetas tengan la siguiente información: nombre y dirección del fabricante e importador; contenido neto; grado alcohólico y declaración de leyendas sanitarias (‘El exceso de alcohol es perjudicial para la salud’ y ‘Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad’).

Si va a consumir licor en un establecimiento, exija que la botella sea abierta en su presencia.

Sospeche de bebidas alcohólicas con características extrañas, de apariencia turbia, con sólidos suspendidos o sabores u olores no característicos. Se sugiere mover en sentido rotatorio la botella para confirmar el aspecto del líquido.

Evite los cocteles que combinan dos o más tragos fuertes y, en lo posible, tome un solo tipo de bebida; esto hará más fácil saber qué tanto alcohol se ha consumido.

Una vez consumida la bebida alcohólica, destruya la etiqueta.

Si al consumir algún tipo de licor presenta sintomatología como visión doble, dolor de cabeza y mareo, evite la automedicación y diríjase, de manera inmediata, al centro de servicios de salud e informe a las personas con quienes compartió dicha bebida.

Los sueros de hidratación y de rehidratación oral no deben mezclarse con licor:

En las últimas horas, el INVIMA ha hecho un llamado al consumo responsable, autorizado y correcto de los sueros de hidratación y de rehidratación oral, recordando que se trata de medicamentos de venta sin fórmula médica.

Estos productos están prescritos para la reposición de líquidos y electrolitos en situaciones de deshidratación. Su formulación responde a parámetros y características técnicas específicas, por lo que deben utilizarse conforme a la indicación aprobada en su registro sanitario.

El uso excesivo puede ocasionar hipernatremia (elevación de sodio en sangre) y está contraindicado en personas con insuficiencia cardíaca, renal, hipertensión, edemas o que estén bajo tratamiento con medicamentos que retienen sodio, como los corticoesteroides.

Estos sueros no están indicados como bebidas hidratantes de uso general, ni como remedios para dolores de cabeza, resacas, restablecer el ánimo o la energía. Al tratarse de medicamentos, no deben mezclarse o consumirse al mismo tiempo con bebidas alcohólicas, ni utilizarse fuera de su contexto terapéutico. De igual forma, se recomienda evitar su combinación con otros medicamentos de venta libre, como analgésicos, sin la debida supervisión médica.

El INVIMA enfatiza que, de acuerdo con la normatividad sanitaria, la venta y distribución de sueros de hidratación y rehidratación oral está prohibida en bares, gastrobares, discotecas, festivales musicales y eventos culturales o deportivos. Su comercialización en estos espacios puede inducir al consumidor a creer erróneamente que se trata de una bebida hidratante. Además, dichos lugares no garantizan las condiciones adecuadas de almacenamiento y conservación exigidas para medicamentos, lo que puede comprometer su calidad, seguridad y eficacia.

Cómo evitar intoxicaciones por alimentos

En esta época pueden aumentar las intoxicaciones por alimentos debido al consumo excesivo de ciertos productos o la mala manipulación. Por eso, a la hora de comprar la comida para las celebraciones, tenga muy en cuenta lo siguiente:

Revisar muy bien la rotulación, el registro del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos-INVIMA y la fecha de vencimiento.

Los cárnicos, lácteos y mariscos siempre deben de estar refrigerados.

En la nevera del hogar, procure separar los productos cocinados de los crudos, para evitar contaminación cruzada

Revisar que el lugar donde vaya a adquirir los productos de consumo tenga el respectivo concepto sanitario favorable, expedido por la Secretaría de Salud.

Desde la Administración Distrital, bajo el liderazgo del alcalde Alejandro Eder, se trabaja de manera articulada con las demás dependencias, visitando establecimientos, verificando que estén cumpliendo con los requerimientos, garantizando que ciudadanos y turistas disfruten de las festividades de fin de año de manera segura, evitando intoxicaciones o algún riesgo en salud.

Además, los ciudadanos pueden denunciar cualquier irregularidad a través de la línea 123.