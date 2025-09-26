¡No salga sin paraguas! Es viernes y la lluvia lo sabe

Resumen: Desde la 1:00 p.m., se registran precipitaciones en los municipios de Sabaneta

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Minuto30.com .- El mediodía de este viernes 26 de septiembre ha estado marcado por la lluvia en el sur del Valle de Aburrá.

Desde la 1:00 p.m., se registran precipitaciones en los municipios de Sabaneta, La Estrella y Caldas.

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos tomar precauciones si tienen planeado salir: lleve paraguas y ropa abrigada, ya que las lluvias podrían prolongarse durante la tarde.

