¡No salga sin paraguas! Es viernes y la lluvia lo sabe

Minuto30.com .- El mediodía de este viernes 26 de septiembre ha estado marcado por la lluvia en el sur del Valle de Aburrá.

Desde la 1:00 p.m., se registran precipitaciones en los municipios de Sabaneta, La Estrella y Caldas.

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos tomar precauciones si tienen planeado salir: lleve paraguas y ropa abrigada, ya que las lluvias podrían prolongarse durante la tarde.

#SIATAnoticias | (14:03)️En su desplazamiento hacia el noroccidente, continúan precipitaciones de alta intensidad sobre el municipio de Caldas y el centro del Distrito de Medellín y de moderada intensidad sobre el occidente de Medellín. pic.twitter.com/i96a901g4j — siatamedellin (@siatamedellin) September 26, 2025

