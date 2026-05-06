Resumen: El individuo registra una orden de captura vigente por el delito de homicidio en grado de tentativa. Dicha orden había sido emanada directamente por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Sonsón.

¿No sabía que lo buscaban? Capturan en el parque de Sonsón a prófugo que tendrá que responder por tentativa de homicidio

Minuto30.com .- Las autoridades continúan asestando golpes contra la criminalidad y la impunidad en el Oriente antioqueño. En las últimas horas, la Policía Nacional logró la captura de un ciudadano que transitaba tranquilamente por el municipio, pese a ser requerido por la justicia por un grave delito contra la vida.

El operativo se desarrolló en el marco de la estrategia de seguridad departamental denominada “Juntos por Antioquia”, la cual busca fortalecer la presencia institucional y la prevención del delito en los cascos urbanos.

Así se logró la detención

De acuerdo con el reporte oficial entregado por el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante del Departamento de Policía Antioquia, la captura se efectuó durante la tarde del martes 5 de mayo de 2026, alrededor de las 16:00 horas.

Las unidades policiales se encontraban desplegando actividades preventivas de registro, control y solicitud de antecedentes a las personas que transitaban por el concurrido sector del parque principal de Sonsón.

Al abordar al ciudadano y verificar su documento de identidad en el dispositivo tecnológico institucional, los uniformados se percataron de que el sistema arrojaba un requerimiento judicial en su contra.

El individuo registra una orden de captura vigente por el delito de homicidio en grado de tentativa. Dicha orden había sido emanada directamente por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Sonsón.

A disposición de las autoridades competentes

Tras confirmarse la plena identidad del sujeto y la vigencia de la orden judicial, los uniformados procedieron a materializar la captura, dándole a conocer sus derechos y dejado a disposición de la autoridad solicitante, donde un juez de control de garantías será el encargado de definir su situación jurídica y avanzar en el proceso penal por su presunta participación en el intento de homicidio.