[VIDEO] Imágenes fuertes: “No quiero ir a la guerra” gritó antes de prenderse fuego en Rusia

Por estos días se presenta un reclutamiento masivo en Rusia, luego de la decisión del presidente Vladimir Putin, sobre los 300.000 reservistas que se deberán enlistar para luchas en la guerra contra Ucrania, por lo que algunos han tomado decisiones desesperadas para evitar ir al frente de batalla.

Tan solo un día después de la decisión 1.386 personas fueron detenidas en Rusia, mientras que muchas decidieron huir del país.

Uno de los casos, en donde un contradictor de estas disposiciones, tomó una radical y desesperada decisión, se dio en una estación de autobuses de la ciudad de Ryazán, donde un hombre roció gasolina sobre su cuerpo y se prendió fue después de gritar: “No quiero ir a la guerra”.

El hombre rápidamente fue envuelto en llamas, pero fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial, a donde entró caminando por sus propios medios, para ser atendido por quemaduras en todo su cuerpo.

Information has just appeared that a man in Ryazan set himself on fire at the bus station. He shouted: I don't want to go to war. pic.twitter.com/4I8Fr9XkX9

— Oleksiy Goncharenko (@GoncharenkoUa) September 26, 2022