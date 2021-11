«No quiere salir»: Cristina Hurtado contó la inesperada situación que vive con su embarazo

Cristina Hurtado es una de las presentadoras más queridas de Colombia por su buen humor y la interacción que ha logrado crear con sus casi seis millones de seguidores en Instagram.

La expresentadora de ‘Guerreros’ anunció hace unos meses atrás que de manera inesperada estaba en la dulce espera de su tercer hijo, lo cual fue una revelación para todo el clan Narváez Hurtado que para nada se estaba planteando en agrandar la familia.

Sin embargo, recibieron a este integrante con mucho amor y lo hicieron sentir muy cómodo, tanto así que en sus redes sociales es muy frecuente ver que los fanáticos le preguntan cuándo es que por fin va a dar a luz.

«Este hombre nos ha sorprendido porque con todo lo que ha pasado y lo que me ha sucedido pensábamos que nuestro bebé iba a venir mas o menos a mediados de noviembre, pero nada, no quiere salir. La verdad es que sí esperamos esta sorpresa antes pero no sé qué le pasa que está muy cómodo aquí», dijo Cristina entre risas.

Cristina Hurtado además explicó que los médicos pensaban que su tercer hijo iba a salir a «pre-término»

