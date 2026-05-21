Resumen: El incidente, que quedó grabado y rápidamente se volvió viral, muestra a la autoridad edil disparando el dispositivo en la espalda de Bobbio entre risas. Tras recibir la descarga, el asesor se desploma inmediatamente, siendo sostenido por otra persona presente en la sala.

¡No puede de la risa mientras lo ve caer! El controvertido video de alcalde peruano disparando una Taser contra su asesor

Minuto30.com .- Un video filtrado en las últimas horas ha desatado una fuerte controversia política y social. En las imágenes se observa al actual alcalde de Surco y candidato a la alcaldía de Lima, Carlos Bruce, utilizando una pistola eléctrica tipo Taser directamente contra su asesor, el gerente municipal Arturo Bobbio, en el interior de una oficina.

El incidente, que quedó grabado y rápidamente se volvió viral, muestra a la autoridad edil disparando el dispositivo en la espalda de Bobbio entre risas. Tras recibir la descarga, el asesor se desploma inmediatamente, siendo sostenido por otra persona presente en la sala.

El contexto: Nuevas armas para el serenazgo

El polémico suceso se da apenas días después de que Carlos Bruce encabezara una ceremonia oficial en la que la Municipalidad de Surco recibió 150 pistolas Taser. Este armamento, adquirido para reforzar al serenazgo del distrito ante el incremento de la inseguridad, parece ser el mismo modelo utilizado en el video.

Las imágenes, grabadas en un ambiente cerrado y ante al menos dos testigos, han generado una ola de críticas. Varios sectores han cuestionado la falta de seriedad y el presunto uso irresponsable de un arma disuasiva que puede causar daños si no se manipula bajo estrictos protocolos.

La respuesta de Carlos Bruce: «Fue una simulación»

Ante la avalancha de cuestionamientos y el posible impacto en su candidatura a la alcaldía de Lima, Carlos Bruce se pronunció a través de su cuenta en X (antes Twitter), asegurando que el hecho fue sacado de contexto.

«Mientras se observaban los dispositivos, se realizaron simulaciones que no fueron reales y cuya participación de los presentes fue completamente voluntaria. En ningún momento existió una situación de riesgo real ni consecuencias mayores», argumentó el alcalde.

«Recibiría mil disparos»: Arturo Bobbio rompe el silencio

Por su parte, Arturo Bobbio, el asesor que recibió la descarga en el video, salió en férrea defensa del alcalde. En sus declaraciones, restó importancia al dolor o al riesgo, asegurando que su participación fue totalmente consensuada.

«Con todo gusto, recibiría mil disparos eléctricos», enfatizó el gerente municipal, reafirmando su respaldo a la política de seguridad y al uso de estas armas no letales por parte del municipio.

Bobbio explicó que la grabación en la oficina correspondía a una «simulación de lo que iba a ser un ‘en vivo periodístico’ al día siguiente», a fin de prepararse para la presentación oficial de las armas ante los medios de comunicación.

Además, denunció una presunta campaña de desprestigio en su contra, señalando que existen «por lo menos tres videos con inteligencia artificial y una infografía» circulando en internet con el propósito de difamarlo y denigrarlo de cara al próximo escenario electoral.

El debate público continúa abierto: mientras la gestión defiende que se trató de un ejercicio controlado y voluntario, otros señalan que las risas y la informalidad del acto banalizan el uso de armas disuasivas por parte de las autoridades.