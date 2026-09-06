Resumen: Un indignante caso de imprudencia e intolerancia vial se registró a las afueras de un reconocido establecimiento comercial en Rionegro. Ciudadanos piden generar conciencia sobre el respeto al peatón.

¿No podía esperar un momentico?: motociclista casi atropella a una adulta mayor por el afán en Rionegro

Minuto30.com .- El afán y la falta de empatía en las vías por poco desatan una tragedia durante este domingo en el Oriente antioqueño. A la salida de un almacén de Grandes Superficies, ubicado en el municipio de Rionegro, un motociclista protagonizó un repudiable acto de imprudencia al negarse a ceder el paso a los transeúntes que caminaban por el sector.

A centímetros de una tragedia

De acuerdo con la denuncia ciudadana, el conductor, en un evidente acto de desespero, prefirió acelerar su vehículo en lugar de frenar, sin importarle que una señora de la tercera edad se encontrara cruzando la vía en ese preciso instante. La adulta mayor logró salvarse por muy poco de ser arrollada por la motocicleta.

«¿No podía esperar un momentico?», cuestionó con profunda indignación el testigo que presenció los hechos y decidió hacer pública la situación, evidenciando cómo la falta de unos pocos segundos de paciencia pudo haberle costado la vida o la integridad física a una persona vulnerable.

Un llamado urgente a la conciencia vial

El caso fue difundido por la comunidad con un propósito claro: hacer un llamado de atención a todos los actores viales. Es importante recordarle a los conductores, especialmente a los motociclistas, que el peatón siempre tiene la prelación, mucho más cuando se trata de adultos mayores o personas con movilidad reducida.

Las autoridades de tránsito insisten en que la inteligencia vial y la cortesía no son opcionales, sino una obligación para garantizar la seguridad de todos en las calles, pues «el afán no vale la vida de nadie».